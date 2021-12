Tyron Woodley nie avoir sous-estimé Jake Paul lors du premier combat et s’assure une victoire par élimination directe lors du match revanche

Un peu plus de trois mois après le premier combat, Jake Paul et Tyron Woodley se retrouveront sur le ring ce samedi.

Dans le premier combat, qui a marqué les débuts de l’ancien champion poids welter de UFC en boxe, ça s’est terminé par une victoire pour lui Youtubeur par décision partagée.

Dans une interview lors d’une formation ouverte hier après-midi, Tyron Woodley Il a donné son avis sur ce qu’il a fait de mal lors du premier combat et a promis d’améliorer ces lacunes.

«Je pense que je lui ai permis d’obtenir des coups francs que je n’aurais pas dû obtenir. La défense va être un peu plus serrée et le niveau d’activité un peu plus élevé. Le reste vous verra samedi », répondu Tyron.

Tyron Woodley Il a également nié avoir sous-estimé Jacques Paul au premier combat. Ancien champion de UFC J’assure que je m’entraîne comme « Si je devais entraîner Mike Tyson », et a promis un résultat différent dans le match revanche.

« Il n’a rien fait qui m’ait surpris. Il essayait de plaisanter avec vous, disant qu’il n’était qu’un YouTuber et donnant l’impression qu’il ne le prenait pas au sérieux, mais je savais qu’il l’était. Toutes les fois avant moi, ils ont sous-estimé et ont fini KO. J’ai bougé comme si j’allais combattre Mike Tyson. Je me suis entraîné dur, j’étais prêt, j’étais en forme. Je suis de retour en forme et motivé pour le combat. Je vais l’assommer « conclu Woodley.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/