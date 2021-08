Tyron Woodley pense avoir battu Jake Paul : “J’ai l’impression d’avoir gagné ce combat”

Tyron Woodley avait littéralement Jacques Paul contre les cordes. Mais cela ne suffisait pas.

Ancien champion poids welter de la UFC a fait ses débuts dans la boxe professionnelle avec une perte de décision partagée au youtuber devenu boxeur.

Avis

Après l’événement organisé par Showtime SportsLe joueur de 39 ans a déclaré qu’il avait l’impression d’avoir gagné le combat en raison du nombre de coups de poing importants qu’il a reçus.

“J’ai l’impression d’avoir gagné ce combat”, a avoué Woodley aux médias (via MMA Fighting). J’ai l’impression d’avoir réussi les coups puissants. J’ai l’impression que même quand il a atterri, j’ai pris les coups sur mon dos et je suis revenu et je l’ai blessé. C’était sur son visage et j’ai mis son dos contre les cordes. Je l’ai repoussé tout le temps.

Woodley a expliqué qu’avec l’antécédent de sa défaite contre Vicente Luque dans le UFC 260Il a choisi d’être plus prudent, même lorsqu’il s’agissait de compromettre Paul lors du quatrième tour.

« Lors de mon dernier combat, j’avais un gars dans les cordes et je suis devenu fou, puis il m’a surpris avec un coup. Alors maintenant, il essayait de devenir un peu plus rusé. Mais c’est tout. Nous allons avoir une revanche. Je dois remporter cette victoire. C’était trop fermé.

Bien sûr, si Woodley veut se venger, alors il devra faire plaisir au youtuber et se faire tatouer “I love Jake Paul”.

