Tyron Woodley pourrait-il revenir à l’UFC après Jake Paul ?

Tyron Woodley lors de la conférence de presse avant de combattre Jake Paul

Tyron Woodley va boxer Jake Paul ce soir pour ses débuts en boxe. Pourrait-il alors retourner à l’UFC, une entreprise qu’il a quittée il y a quelques mois ? Le quintuple champion du monde des poids welters de la société a affirmé lors de la conférence de presse d’hier qu’on ne sait jamais qui pourrait l’appeler lundi.

Tyron Woodley pourrait-il revenir à l’UFC ?

“On ne sait jamais. Après cette conversation que j’ai eue aujourd’hui avec la femme de mon entraîneur à propos de « ce n’est pas fini », que personne ne soit surpris. Après ce combat, tu ne sais pas qui m’appellera lundi. Donc à la fin de la journée Je vais juste garder mes portes ouvertes«. Woodley partage également cette conversation :

Avis

« J’ai dit : ‘C’est drôle que tu dises ça (il lui a demandé ce qu’il pensait vraiment de son match avec Paul). Car ce que je ressens, c’est que si j’avais su avant, je n’aurais jamais autant couru de ma vie. Jamais. Mon Dieu, des choses que je ne pensais même pas être physiquement possibles pour moi à 25 ans. J’ai dit : ‘Si seulement j’avais ce niveau d’expérience, de dévouement. Il fut un temps où personne ne pouvait me battre. Il n’aurait pas seulement été dans le top cinq livre pour livre, il aurait été le combattant numéro un livre pour livre. Je n’aurais pas perdu une seconde à me battre. Cela m’a donné la chair de poule. ça n’a pas fini«.

Tyron Woodley commente également qu’il dira au monde “Je vous l’avais dit” quand il battra Jake Paul. Et vous ne serez pas surpris si les portes s’ouvrent encore plus pour vous en MMA et en boxe..

