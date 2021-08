Tyron Woodley prédit qu’il terminera Jake Paul au quatrième tour après des séances épuisantes avec Floyd Mayweather

Tyron Woodley a prédit avec confiance qu’il finirait Jake Paul au quatrième tour après ses séances d’entraînement exténuantes avec Floyd Mayweather Jr.

L’ancien champion des poids welters de l’UFC fera ses débuts en boxe le 29 août au Rocket Mortgage Field House dans la ville natale de Paul à Cleveland, Ohio.

. – .

Tyron Woodley pense qu’il n’aura besoin que de quatre rounds pour KO Jake Paul

Après s’être fait un nom dans le monde de YouTube, “The Problem Child” s’est depuis fait un nom sur le ring de boxe.

Après avoir éliminé ses trois premiers adversaires de manière dévastatrice, Paul est maintenant désireux de se mettre à l’épreuve d’un adversaire réputé pour sa lourdeur.

Woodley est peut-être sur un dérapage dans sa carrière professionnelle de MMA, mais il possède une véritable puissance et un formidable athlétisme.

En plus de ses attributs naturels et de son esprit combatif, “The Chosen One” s’est entraîné avec le légendaire Mayweather en préparation du combat et a prédit avec confiance qu’il ferait le travail rapidement plus tard ce mois-ci.

Instagram : @twoodley

Woodley reçoit la meilleure aide qu’il puisse espérer à Floyd Mayweather

L’ÉQUIPE DE RÊVE EST DE RETOUR ! INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT POUR LA SAISON 21/22 POUR VOS CHANCES DE GAGNER 100 000 £

“Je me suis entraîné”, a déclaré Woodley sur son post Instagram. « Le travail sur la route, les mitaines, le sac, les exercices, le combat, le visionnage de films – tout ce que je peux faire pour me mettre en position de réussir a été fait.

“Si j’étais un parieur, je prédirais que je vais assommer Jake Paul au quatrième tour.”

Un diffuseur britannique n’a pas encore récupéré les droits de Paul vs Woodley, mais Showtime Sports diffusera le combat aux États-Unis.