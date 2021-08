Tyron Woodley prétend qu’il battra Jake Paul si mal que son intention de se battre avec Conor McGregor, Tommy Fury et Saul ‘Canelo’ Alvarez n’aura pas lieu

Ce dimanche, Jake Paul et Tyron Woodley se retrouveront à l’intérieur d’un ring de boxe.

À de nombreux yeux, Paul a le plus en jeu. Le YouTuber devenu boxeur professionnel a une fiche de 3-0 avec toutes les victoires par KO.

Jake Paul contre Tyron Woodley est prévu pour le 29 août

S’il veut continuer son train d’argent, il devra tenir ce registre.

Woodley représente le test le plus difficile de Paul à ce jour et l’ancien champion des poids welters de l’UFC dit qu’il battra Paul si mal que le Problem Child ne voudra plus boxer.

“Je suis juste heureux d’en faire partie, mais je ne suis pas seulement ici pour participer”, a déclaré Woodley enflammé sur The MMA Hour.

«Je suis ici pour prendre le contrôle. Et vous allez voir Jake Paul se blesser d’une manière que vous n’auriez jamais imaginée. Il ne voudra peut-être plus recommencer après cela.

Paul a l’intention d’affronter des noms comme Conor McGregor, Tommy Fury et Saul ‘Canelo’ Alvarez parmi beaucoup d’autres, mais Woodley vise à les faire échouer en un seul combat.

Jake Paul a été le favori des paris, mais Woodley s’associe à Floyd Mayweather pourrait changer cela

Bien qu’il soit décrié par la plupart des fans de combat, Paul a été félicité pour son sens des affaires.

Les gens paient pour regarder ses combats parce qu’ils veulent le voir se faire battre si mal et chaque fois qu’il gagne, il ne fait qu’accroître ce mécontentement dans le monde du combat.

Cependant, Woodley dit qu’il est tout aussi intelligent et a amené Paul à croire que la tâche à accomplir n’est pas aussi grande qu’elle ne l’est réellement.

« Je suis intelligent aussi. Il n’est pas le seul intelligent », a déclaré Woodley. “Quand tu vois [my video blog] Sortie ‘Champ Camp’ samedi, quand il sera trop tard après les pesées, vous allez voir ce que j’ai vraiment fait.

« Ce que vous avez vu, ce sont des paillettes, des baes de sel. Quand vous voyez la destruction et l’entraînement putain et la mentalité et l’entraînement et la course chaque jour, tous les terrains, les collines, les vitesses, les ajustements, les altitudes différents, il va être trop tard pour qu’il se retire de ce combat .

“Et c’est pourquoi au début j’ai dit que je voulais une clause ‘no bitch out’. Parce que je savais que s’il voyait à quel point je frappe fort et à quel point mon esprit est génial pour ce sport – n’importe quel sport de combat – mon QI et juste les entraîneurs, [that he might back out]. “

Woodley et Paul ne s’aiment absolument pas

Woodley a perdu ses quatre dernières rencontres à l’UFC et n’a pas remporté une seule manche dans le processus.

Cependant, il est un grand pas en avant par rapport à Ben Askren et à l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson. On ne peut le nier.

“Je l’ai laissé penser que je rebondis”, a poursuivi Woodley. «Je viens d’accompagner ma fille à l’école pour son premier jour de première année. Je ne les ai pas vus depuis trois mois. J’ai été à Miami tout le temps.

“Je l’ai laissé penser que j’étais à LA, Vegas, mais [my team] étaient avec moi. Ils m’ont entraîné à Miami. J’étais donc super concentré, super enfermé, et maintenant le chat est sorti du chapeau et ce gamin va se faire renverser sa casquette. Et comme disent les jeunes enfants, pas de plafond.

Woodley est extrêmement confiant pour son combat avec Paul

