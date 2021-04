Tyron Woodley prévient Jake Paul qu’il envisage de discuter sérieusement avec Dana White parce que l’UFC “ veut que ce mec se taise aussi ”

Tyron Woodley a confirmé qu’il s’entretiendrait avec Dana White sur la possibilité de combattre Jake Paul, car il pense que l’UFC “ veut que ce mec se taise ”.

L’ancien champion des poids welters était dans le coin de Ben Askren pour ses débuts en boxe professionnelle samedi soir et a regardé ‘Funky’ se faire assommer en un tour.

Triller Fight Club

Jake Paul a assommé Ben Askren, un ami proche de Tyron Woodley

La plus grande discussion après le combat continue d’être de savoir qui Paul se battra ensuite, Woodley étant un concurrent sérieux après leur altercation dans le vestiaire avant le combat.

S’adressant à ESPN, “ The Chosen One ” a expliqué ce qui s’est passé dans le ventre de la Mercedes-Benz Arena à Atlanta

Il a dit à Ariel Helwani: «Avant de sortir à Atlanta, ma mère a dit: ‘Je prie pour toi, j’ai le sentiment que quelqu’un essaie de se mettre en toi.’

«Alors, quand je suis allé vérifier les gants de Jake et la personne qui n’avait jamais parlé, jamais, se promène et dit: ‘Vous ne savez rien de ces gants’ et c’est dans ce clip que tout le monde a vu.

«La première chose que Jake m’a dit était: ‘Vous êtes ici pour l’influence’. Et j’ai dit: ‘Ne jouez pas avec moi, parce que vous savez que je ne joue pas à ces jeux.’ À ce moment-là, il s’est figé et son petit numéro et son personnage ont été étouffés. Ces gars sont des fans, il sait qu’il ne veut pas jouer à ces putains de jeux parce qu’il sait ce que je pourrais faire.

«Après le combat, il a dit qu’il voulait me battre», a-t-il ajouté. «J’ai le même poids, tu avais beaucoup à dire dans les vestiaires, alors battons-nous.

«C’est à ce moment-là que vous entendez les grillons, parce que certaines personnes sont vraiment construites pour cela et d’autres non. Ce n’est même pas un combattant MMA combattant un YouTuber – c’est un homme combattant un homme.

«Vous parlez de merde alors allons-y. Et je ne pense vraiment pas qu’il ait eu les couilles, je ne pense pas qu’il le ferait. Il ne m’a pas choisi, il n’a pas choisi Conor [McGregor], il n’a pas choisi [Jorge] Masvidal, il a choisi Ben Askren parce qu’il avait l’impression qu’il n’était pas connu pour sa frappe.

. – .

Woodley n’est pas une blague, malgré une mauvaise série de résultats récents

«Ne le tordez pas; Je tire mon nom de gang bangs et de combats, j’ai été payé pour des putains de gens. J’ai été vérifié dans la rue avant d’être vérifié sur Instagram. Les gens me connaissent et connaissent mon nom de famille pour avoir combattu.

«Je viens de la capitale du meurtre des États-Unis, les gens ne jouent pas avec moi.»

Woodley a régné en maître dans la division poids welter de l’UFC pendant trois ans en tant que champion, ne cédant la ceinture qu’à Kamaru Usman à l’UFC 235.

Bien qu’il soit sur une séquence de quatre défaites consécutives, le vétéran reste un concurrent dangereux à 170 livres et possède une puissance de frappe féroce.

. – .

Jake Paul a célébré avec Snoop Dogg et ils ont même fait des tirs en appelant Dana White

Woodley est actuellement dans un état d’incertitude avec sa situation de contrat avec l’UFC, mais a confirmé qu’il tiendrait des discussions avec l’UFC au sujet d’un passage potentiel dans le monde de la boxe pour affronter le YouTuber.

«Ils m’ont offert ce combat en novembre», a-t-il déclaré. «De toute évidence, je ne pouvais pas le faire parce que je suis sous contrat avec l’UFC.

«Mais je vais devoir crier après Dana ou quelqu’un. Je ne sais pas comment ça marche, mais laisse-moi battre ce mec est un **. Veuillez me donner la permission.

«Je vais juste leur parler et je pense qu’ils y verront de la valeur», a-t-il ajouté. «Parce que je pense qu’ils veulent que ce mec se taise aussi, c’est probablement tout ce que je peux dire à ce sujet.

“Mais je ne les vois tout simplement pas ne pas me laisser battre ce mec est un **.”