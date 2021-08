Tyron Woodley promet de défendre la fierté du MMA contre Jake Paul

L’ancien champion des poids welters de l’UFC, Tyron Woodley, est impatient de gâcher tous les plans de Jake Paul dimanche prochain lorsqu’ils s’affronteront.

Jake Paul, un Youtuber devenu “boxeur”, a un bilan de 3-0 en tant que “professionnel”. Il aura son combat le plus dur dans sa carrière naissante dans le ring de boxe. Selon l’ancien champion, il dit avoir des projets violents pour le jeune influenceur.

Dans une récente interview pour MMA Fighting, Tyron Woodley dit qu’il est reconnaissant de faire partie de l’émission.

« Je suis reconnaissant de faire partie de cela, mais je ne suis pas seulement ici pour participer. Je suis là pour tout prendre Et vous allez voir Jake Paul se blesser d’une manière jamais imaginée. Il ne voudra peut-être pas le faire plus tard. »

Tyron espère non seulement battre Paul, mais le combat lui rappelle également le match qu’il a eu contre Rory MacDonald. Cependant, Woodley dit qu’il a appris de cela que la façon dont il a combattu Rory dans sa ville natale est la façon dont il combattra Jake Paul.

Woodley pense également que les fans adoreront sa performance contre Paul et est convaincu qu’il remportera la victoire par KO.

« J’ai hâte d’être le rabat-joie. Je me souviens quand je combattais Rory MacDonald à Vancouver, c’était sa ville, et il faisait la promotion. J’avais tous ces sponsors fous, je passais beaucoup de temps et d’énergie à courir. Il n’a fait aucune interview, il n’a laissé personne entrer dans sa chambre d’hôtel. Il était enfermé et concentré. »