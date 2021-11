Tyron Woodley quitte le rejet de Jake Paul pour affronter Dan Hardy dans un match de boxe «ciblé pour 2022»

Tyron Woodley n’a pas obtenu son souhait de rematcher Jake Paul, mais il reste dans un ring de boxe pour affronter l’ancienne star de l’UFC à Dan Hardy.

Bien qu’il ait obtenu le tatouage « J’aime Jake Paul » – ou une version de celui-ci – comme requis pour avoir une seconde chance contre Paul, Woodley a été ignoré afin que le boxeur devenu YouTuber puisse affronter Tommy Fury en décembre à la place.

Woodley s’est fait tatouer après avoir perdu contre Jake Paul

Le journaliste Ariel Helwani a maintenant révélé que Woodley et l’ancien challenger et commentateur du titre des poids mi-moyens de l’UFC, Hardy, règlent les détails d’un combat qui aurait lieu au printemps prochain.

Woodley et Hardy se sont échangé des coups depuis le combat contre Paul en août.

Hardy, un ancien challenger poids welter de l’UFC contre Georges St-Pierre, s’est moqué de la performance de Woodley contre Paul, tandis que The Chosen One a minimisé la carrière de Hardy à l’UFC.

« Mon contrat est signé », a déclaré Hardy. « Et je sais qu’il a un contrat devant lui, et la date limite approche, et il ne veut pas le signer », a déclaré Hardy. « Et je ne sais pas pourquoi.

Dan Hardy a quitté l’équipe de diffusion de l’UFC au début de 2021

« Je ne sais pas quel est l’accord parce que les termes ont été convenus, l’argent a été convenu, la date a été convenue, les règles et conditions, la catégorie de poids – tout a été convenu. Mais il n’a pas encore signé le contrat.

« Alors tu me dis. Tyron Woodley, pourquoi ne l’avez-vous pas signé, The Frozen One ? »

Hardy avait 25-10 (1) en MMA lorsqu’une maladie cardiaque rare, le syndrome de Wolff-Parkinson-White, a mis fin à sa carrière de MMA en 2012. L’UFC n’a jamais semblé à l’aise de le remettre dans l’octogone après cela, malgré les appels de Hardy .

Amanda Westcott/Showtime

Woodley a failli éliminer Jake Paul, mais a finalement perdu

Le Britannique était commentateur et analyste de l’UFC avant d’être licencié au début de cette année et est depuis un agent libre. Woodley a laissé son contrat UFC expirer afin de combattre Paul en premier lieu, donc les deux hommes sont libres de faire ce combat.

Woodley cherchera à corriger son record de boxe 0-1. Bien que Hardy soit avant l’arrivée de Woodley dans la division 170 livres, les deux hommes ont 39 ans. En fait, Hardy a un mois de moins que l’ancien quintuple champion de l’UFC.

Il n’y a aucun détail sur qui diffuserait la carte de qui d’autre concourrait dessus pour le moment.

Tyron Woodley et Dan Hardy régleront leurs différends au printemps 2022