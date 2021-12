Tyron Woodley, sur sa revanche avec Jake Paul : « Je vais l’endormir »

Tyron Woodley contre Jacques Paul

Se venger avec Jacques Paul un préavis de deux semaines ne signifie pas pour Tyron Woodley un obstacle à son intention d’endormir l’ex-acteur de Disney.

Lundi matin, il est apparu que l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC remplacerait Tommy Fury affronter Paul dans un concours convenu de huit rondes le 18 décembre.

Pour Woodley, cela représente l’occasion idéale de venger sa défaite contre le youtuber lors de ses débuts dans la boxe professionnelle.

Lors d’une session en direct sur Instagram, le combattant expérimenté de 39 ans a promis de mettre fin à l’invincibilité de Paul de la manière la plus catégorique possible : avec un KO.

« Je suis en forme, je suis prêt à me battre », a-t-il déclaré (via FightHype.com). «Je me suis entraîné pendant douze rounds l’autre jour. J’ai fait un sparring de sept rounds hier soir à minuit, heure à laquelle je vais me battre. Je suis excité, je suis heureux et je me sens béni. Je me sens béni par l’opportunité, et je vous promets que je n’ai pas hésité. (…) Il n’y aura aucun doute. Pas de polémique. Sans blague. Je vais l’endormir. Je vous promets ».

Woodley a quitté l’UFC plus tôt dans l’année sur une séquence de quatre défaites consécutives, les deux derniers à la fin.

Vous pouvez me trouver sur Twitter comme @JulioFernandoN.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/