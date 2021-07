Tyrone Mings accuse le ministre du gouvernement Priti Patel de “faire semblant d’être dégoûté” des abus raciaux subis par ses coéquipiers anglais après la finale de l’Euro 2020

TL;DR Ookla a lancé Video Testing pour Android. La fonction vérifie la résolution maximale de streaming vidéo que votre réseau téléphonique peut gérer, jusqu’à 4K. Que vous souhaitiez ou non diffuser à cette résolution est une autre affaire. Le test de vitesse exécute une série de clips vidéo à des résolutions progressivement plus élevées, y […] More