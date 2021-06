Tyrone Mings minimise le différend entre John Stones et Jordan Pickford, tandis que le défenseur anglais salue Kieran Trippier “sous-estimé”

in

Tyrone Mings a insisté sur le fait que le différend entre Jordan Pickford et John Stones lors de la victoire 1-0 de l’Angleterre sur la Croatie “se produit tout le temps” dans le football.

Le défenseur d’Aston Villa, s’adressant à talkSPORT avant l’affrontement entre l’Angleterre et l’Écosse pour l’Euro 2020, a déclaré vendredi que les disputes sur le terrain étaient courantes alors qu’il tentait de minimiser la dispute entre les stars des Three Lions.

Le manager Gareth Southgate a également cherché à minimiser le différend entre Pickford et Stones après la victoire sur la Croatie

L’Angleterre a remporté son match d’ouverture du Championnat d’Europe pour la première fois de l’histoire alors que le but de Raheem Sterling en deuxième mi-temps a scellé une victoire méritée dans le Groupe D contre la Croatie.

Cependant, un incident particulier au cours du match a vu le gardien d’Everton et le défenseur central de Man City impliqués dans une dispute sur le terrain à la fin de la première période.

Southgate a expliqué que Stones et Pickford débattaient simplement pour savoir s’ils devaient être longs ou courts après un coup de pied de but – et Mings a également minimisé l’incident.

S’adressant à James Savundra de talkSPORT, le défenseur d’Aston Villa Mings a déclaré: “Il y aurait eu beaucoup de conversations sur le terrain que vous n’avez probablement pas entendues et des désaccords qui se produisent dans le jeu et, en même temps, ce sont deux joueurs qui veulent gagner qui essaient de trouver des solutions sur le terrain pour résoudre les problèmes de ce qui est le mieux pour ce moment.

Mings parlait à James Savundra de talkSPORT avant l’affrontement contre l’Écosse vendredi

« Crédit à eux car nous avons trouvé un solde positif. »

Mings a également admis qu’il aimait jouer aux côtés des Stones à l’arrière après avoir été déployé dans un dos quatre avec la star de City pour la première fois.

“Je pense que nous avons bien joué ensemble, oui, mais je ne pense pas que nous ayons fait quelque chose que nous n’ayons pas fait pour nos clubs toute la saison”, a-t-il ajouté. « Je ne pense pas qu’il y ait nécessairement eu de surprises de la part de John ou de moi-même.

«Je pense que c’était la première fois que nous jouions ensemble dans les quatre arrières, mais tout notre arrière quatre était inondé d’expérience – autre que moi-même – donc cela m’a été utile.

“J’ai aimé ça.”

Le joueur de 28 ans pense également que l’expérience “sous-estimée” de Kieran Trippier s’est déjà avérée extrêmement bénéfique pour la jeune équipe anglaise.

Certains sourcils ont été levés lorsqu’il a été révélé que l’ancien as de Tottenham commençait à l’arrière gauche devant le vainqueur de la Ligue des champions Ben Chilwell et l’as de Manchester United Luke Shaw, mais il a eu un bon match.

Parlant de l’arrière latéral vainqueur de l’Atletico Madrid, Mings a déclaré: “Il est vraiment sous-estimé. Il n’est pas forcément flamboyant mais pour jouer à ses côtés et être là, c’est un très bon gars et un grand défenseur.

« Il a aussi beaucoup d’expérience après une saison très réussie, donc il m’a aidé ainsi que tout le monde. J’adore jouer avec lui.

