Tyrone Mings révèle que sa “santé mentale s’est effondrée” lors de l’Euro 2020 alors qu’il loue l’olympienne Simone Biles, le défenseur d’Aston Villa ayant dit qu’il devrait être “fier” des performances de l’Angleterre

Tyrone Mings a révélé qu’il avait vu un psychiatre lors de l’Euro 2020 alors qu’il luttait contre des problèmes de santé mentale pendant la campagne d’Angleterre.

L’arrière central d’Aston Villa et des Three Lions a déclaré qu’il avait le sentiment que 95% du pays doutait de lui, mais on lui a dit sur talkSPORT d’être «fier» de ses performances et de la façon dont il s’est comporté tout au long du tournoi.

Tyrone Mings dit qu’il a eu des problèmes de santé mentale à l’Euro 2020

Mings a débuté aux côtés de Gareth Southgate pour leurs deux premiers matchs aux Euros contre la Croatie et l’Écosse, mais a ensuite été remplacé par Harry Magure après que l’homme de Manchester United se soit remis d’une blessure à la cheville.

Il a ensuite été limité au banc pour le reste du tournoi, Maguire jouant chaque minute de la course de l’Angleterre à la finale après son retour de blessure.

La décision n’était pas la faute de Mings, qui a réalisé deux solides performances en deux gros matchs pour ouvrir la campagne estivale de l’Angleterre.

Mais le joueur de 28 ans a admis que sa santé mentale s’était “effondrée” lors de la compétition, en particulier dans la préparation du match d’ouverture des Three Lions.

S’exprimant dans une interview avec The Sun, Mings a déclaré: “J’ai eu des moments difficiles avant le match d’ouverture contre la Croatie.

Mings a disputé les deux premiers matchs de l’Angleterre à l’Euro 2020 mais a ensuite été remplacé par Harry Maguire

« Je pense que je suis beaucoup plus endurci aux influences extérieures maintenant, mais ma santé mentale a chuté. Et je n’ai aucune honte à l’admettre parce qu’il y avait tellement d’inconnues à propos de moi qui allais à ce match.

« J’étais probablement le seul nom sur la feuille d’équipe que les gens pensaient, ‘Je ne suis pas sûr de lui’. Et c’était quelque chose que je devais surmonter.

« Quand 90 à 95 % de votre pays ont des doutes sur vous, il est très difficile d’empêcher que cela empiète sur vos propres pensées.

« J’ai donc beaucoup travaillé là-dessus avec mon psychologue. C’était difficile. Je n’ai pas vraiment très bien dormi avant ce premier match.

Mings a fait l’éloge de Simone Biles, la star américaine de la gymnastique qui a fait la une des journaux aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 en se retirant de plusieurs événements pour protéger sa santé mentale.

Le polyvalent anglais Ben Stokes prend également une pause indéfinie du cricket pour protéger son bien-être.

Biles a remporté des éloges dans le monde entier pour s’être exprimé sur une question aussi importante

Mings a déclaré: «C’est tout simplement génial que nous jouions à une époque où vous pouvez parler de santé mentale et de ce que vous ressentez.

« Nous avons vu avec Simone Biles que vous pouvez parler de ce que vous ressentez et, espérons-le, vous sentez soutenu par de nombreuses personnes. »

Rio Ferdinand a été l’une des principales voix à interroger Mings lors de son rôle d’expert pour le tournoi, mais Mings a déclaré avoir reçu des messages de soutien de la légende de Man United après la campagne Euros.

Ferdinand a contacté la star de Villa pour faire l’éloge de ses performances et de sa réponse au limogeage de l’Angleterre par le ministre de l’Intérieur Priti Patel, prenant le genou comme « politique gestuelle ».

Lorsque Patel a tweeté son “dégoût” face aux abus en ligne de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka après leurs tirs au but manqués en finale, Mings a écrit : ” Vous ne pouvez pas attiser le feu au début du tournoi en étiquetant notre message antiraciste comme « Politique des gestes », puis prétendre être dégoûté lorsque la chose même contre laquelle nous militons se produit. »

Vous ne pouvez pas attiser le feu au début du tournoi en qualifiant notre message antiraciste de « politique des gestes » et ensuite prétendre être dégoûté lorsque la chose contre laquelle nous militons se produit. https://t.co/fdTKHsxTB2 – Tyrone Mings (@OfficialTM_3) 12 juillet 2021

Mings a ajouté dans son interview : « Rio m’a envoyé un DM après le tournoi. Il avait dit que j’étais le maillon faible et que la Croatie devrait me cibler.

“Il m’a envoyé un message en disant quelque chose comme ‘Réponse de première classe – correspond à vos performances sur le terrain.’ Quel mec adorable. »

L’animateur et expert de talkSPORT, Tony Cascarino, a déclaré que Ferdinand était peut-être un peu trop personnel dans sa critique de Mings.

Mais il pense que la critique peut inciter les joueurs à se produire et que Mings devrait être «fier» de ses performances et de sa conduite à l’Euro car il a joué un rôle de soutien dans les coulisses.

“Être un expert est une responsabilité énorme et vous devez faire attention, il y a une ligne que vous pouvez franchir”, a déclaré Cascarino lors du talkSPORT Breakfast.

«Je pense que la pire chose que vous puissiez faire est d’être personnel dans vos critiques.

“Vous pouvez dire que Rio est devenu un peu personnel, mais il a fait ce qu’il fallait en envoyant un message à Tyrone Mings pour expliquer, et il allait bien.

“Si Mings sentait que 95% du pays était derrière lui, il devrait être très fier de ses performances contre la Croatie et l’Ecosse.”