Tyronn Lue, 10e coach NBA confiné aux protocoles covid19

01/01/2022 à 20:42 CET

Tyron Lue, entraîneur des Clippers de Los Angeles, n’était plus en mesure d’entraîner son équipe le soir du Nouvel An contre les Raptors de Toronto, après qu’il a dû être inclus dans le protocole sanitaire covid19 et donc confiné.

En son absence, le directeur de la fête était son assistant, Brian Shaw, qui est tombé aux Raptors (116-108) avec sept points et sept rebonds de Serge Ibaka.

Tyronn Lue rejoint la longue lignée d’entraîneurs purgeant une peine confinée par la pandémie: Doc Rivers (Philadelphia 76ers), Michael Malone (Denver), Monty Williams (Phoenix) Billy Donovan (Chicago, Chauncey Billups (Portland) et Mark Daigneault (Oklahoma City)

La bonne nouvelle, c’est que trois autres entraîneurs Ils ont pu revenir avec leurs équipes : Frank Vogel (LA Lakers), Alvin Gentry (Sacramento) et Rick Carlisle (Indiana Pacers).