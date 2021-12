Tyrus lance des « excuses » pour les échecs perçus de Kamala Harris : « Quand cela s’arrête-t-il ?

L’animatrice de Fox News, Katie Pavlich, a réagi lundi à l’interview de la vice-présidente Kamala Harris dans laquelle elle a répondu aux plaintes de collègues démocrates affirmant qu’elle avait été mise en place pour échouer avec un portefeuille impossible du président Biden au cours de leur première année au pouvoir.

« Kamala Harris a eu l’opportunité ici de faire l’histoire, une opportunité de faire quelque chose de cette histoire, et au lieu de cela, elle est assise et agit comme si elle était une sorte de victime au lieu de creuser dans les problèmes », a déclaré Pavlich sur « The Five . »

Lors d’une interview avec Margaret Brennan de CBS sur « Face the Nation », Harris a déclaré que même si elle ne pensait pas qu’elle était « préparée pour échouer », la nature de son poste la met en charge de problèmes particulièrement difficiles qui ont fait leur chemin. à son bureau.

Des rapports ont circulé détaillant un « dysfonctionnement » au sein du bureau du vice-président. (Photo AP/Patrick Semansky) (Photo AP/Patrick Semansky)

« Je suis le vice-président des États-Unis », a déclaré Harris. « Tout ce que je gère, c’est parce que c’est un problème difficile, et il ne pourrait pas être traité à un autre niveau. Et il y a beaucoup de problèmes importants et difficiles qui doivent être résolus, et cela a en fait fait partie de ma carrière tout au long de ma vie. pour faire face à des problèmes difficiles et ce n’est pas différent. »

Pavlich a convenu que Harris supervise des « sujets très sérieux », mais a souligné son manque de progrès sur ce front.

« Kamala Harris, était un choix de Joe Biden comme cadeau à l’extrême gauche, n’oublions pas qu’elle était la sénatrice la plus libérale du Sénat. Elle a même battu Bernie Sanders à l’époque. Et il avait besoin de ce genre de base pour obtenir lui a franchi la ligne d’arrivée en novembre, c’est pourquoi il l’a choisie parmi d’autres problèmes », a déclaré Pavlich.

Le vice-président américain Kamala Harris prend la parole sous le regard de l’attaché de presse de l’époque, Symone D. Sanders. 14 juin 2021 à Greer, Caroline du Sud. (Photo par Alex Wong/.) (Photo par Alex Wong/.)

« Elle a l’opportunité ici de vraiment faire du bien avec son bureau, et pourtant, elle se retourne et lève les mains et dit bien, je ne suis pas bien traitée parce que je suis une femme parce que je suis une femme de couleur et c’est tout simplement faux. Elle n’a pas donné de résultats sur le portefeuille que le président lui a confié », a soutenu Pavlich.

L’hôte invité Tyrus a réprimandé Brennan pour avoir demandé à Harris si elle pensait qu’elle était plus surveillée que ses prédécesseurs parce qu’elle était une femme noire.

« C’est étonnant pour moi », a déclaré Tyrus. « Je ne me souviens pas avoir entendu Barack Obama jouer cela comme une excuse pour ne pas faire avancer les choses. Vous ne pouvez jamais résoudre un problème si c’est toujours le monstre imaginaire, si c’est toujours du racisme, toujours du sexisme », a-t-il déclaré. « Quand cela s’arrête-t-il ? Cela ne fait-il pas de mal au Parti démocrate alors que la responsabilité est là ? »

Les détracteurs du vice-président – ​​qui comprennent à la fois des législateurs républicains et démocrates – ont accusé Harris de vivre dans une bulle en ce qui concerne la frontière américano-mexicaine.

Depuis mars, lorsque le président Biden a nommé Harris sa personne-ressource sur la crise des migrants, Harris n’a visité la région frontalière qu’une seule fois – en juin, lorsqu’elle a passé quelques heures à El Paso, au Texas, avant de s’envoler pour son manoir de Los Angeles pour le reste. de ce week-end.