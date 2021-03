Tyson a confirmé son combat avec Holyfield

Les négociations se préparent depuis longtemps, mais le coup final manquait toujours pour condamner la confirmation du troisième combat entre Mike Tyson (54 ans) et Evander Holyfield (58). Mardi, l’équipe de la deuxième était chargée de filtrer à la presse qui, quand tout semblait sur la bonne voie, son rival a rejeté l’offre de 25 millions de dollars de comparaître et il n’y a pas eu de cas. Cependant, Iron Mike a pris le gant et dans une interview sur son Instagram a déclaré que c’était faux et que le combat a été confirmé. Ont-ils touché votre fierté?

Regardez aussi

«Je veux juste dire aux gens que le combat entre Holyfield et moi va avoir lieu. Holyfield est un homme humble, un homme de Dieu, mais je suis l’homme de Dieu. Et nous aurons beaucoup de succès sur 29 mai« Tyson a confirmé, donnant également la date du concours, qui aura lieu dans le Hard Rock Stadium de Miami, en Floride.

Regardez aussi

Bien qu’il ait montré son intention de le faire, Mike a précisé que la signature et la coordination de certaines questions main dans la main avec son rival sont toujours manquantes. « Le combat va avoir lieu, nous devons fermer certaines choses dans le contrat et ce sera Evander et moi. J’ai beaucoup appris, nous n’avons pas besoin de promoteurs, ils sont surfaits. Ils disent au boxeur sa taille, et je l’aime bien, mais que pourriez-vous demander à quelqu’un comme eux dans ce métier? », Expliqua-t-il.

Un fait que peu de gens savent peut-être est que Tyson ne pourrait jamais battre Holyfield sur le ring. La première fois qu’ils se sont croisés, en 1996, Holyfield l’a battu par KO technique, et dans la seconde, en 1997, Mike a été disqualifié pour avoir mordu un morceau de son oreille. Est-ce que la troisième fois sera le charme?

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE