Tyson a refusé le combat de 25 millions contre Holyfield!

Quand tout a semblé indiquer qu’il y avait un accord et que, une fois pour toutes, le combat de morsure historique entre Tyson et Holyfield allait être réédité, Iron Mike est descendu. Il a décliné, à la dernière minute, une offre de 25 millions de dollars pour boxer à nouveau le 29 mai au Hard Rock Stadium de Miami.

Pour le moment, il n’y aura pas de troisième édition de Tyson vs. Holyfield. Photo: REUTERS / Steve Marcus.

De son côté, le représentant d’Evander Holyfield, Kris Lawrence, a été très surpris par le refus de Tyson: « Nous pensions que l’accord était conclu, mais il s’est effondré lorsque l’équipe de Tyson a rejeté toutes les offres.. Nous négocions de bonne foi depuis longtemps et il semble que nous ayons fini par le perdre, que leurs demandes soient devenues intenables et qu’un accord n’ait pu être trouvé « .

Holyfield, qui a eu 58 ans, a longtemps voulu une nouvelle confrontation d’exposition mais, pour une chose ou une autre, elle finit toujours par être annulée. Quelques jours après le retour de Tyson sur le ring, en novembre de l’année dernière, il a été encouragé à l’inviter via les microphones: « Il est temps de donner au monde ce que tout le monde veut voir. Vous avez dit que vous étiez prêt à vous battre avec moi; signe le contrat et je monte sur le ring« Il a dit, à l’époque, dans une interview avec Yahoo Sports.

Mais au contraire, Mike (54 ans) semble avoir la tête ailleurs et le millionnaire qu’il recevrait pour le combat ne bouge presque même pas l’aiguille. Est-ce que depuis 2017, dirige sa propre entreprise de plantation de cannabis et, grâce à cet effort, il amasse une fortune. Selon le Cheat Sheet, sa marque Tyson Ranch vend plus de 500 000 $ par mois en marijuana.

Holyfield a remporté les deux combats précédents; le premier en 1996 par TKO et le second, l’année suivante, par disqualification de Tyson, qui a mordu un morceau de l’oreille d’Evander alors qu’il courait le troisième tour.

