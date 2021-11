Tyson Fury a averti que Dillian Whyte serait «de trop» et que la victoire de Wladimir Klitschko était «horrible» alors que Body Snatcher vise le retour de mars après une blessure à l’épaule

Xavier Miller pense que Dillian Whyte sera « de trop » pour Tyson Fury s’ils se rencontrent enfin et insiste sur le fait qu’il a le pouvoir de rivaliser avec Deontay Wilder.

‘The Body Snatcher’ espère revenir sur le ring d’ici mars 2022 après s’être blessé à l’épaule avant son combat proposé avec Otto Wallin.

.

Whyte était et devrait toujours combattre Fury, mais un problème persistant signifie qu’aucune date n’a encore été organisée

Whyte, qui détient la ceinture intérimaire WBC, devait ensuite être appelé par le conseil d’administration en tant que challenger obligatoire pour le titre de Fury après qu’Oleksandr Usyk et Anthony Joshua aient accepté un match revanche.

Avec la possibilité que le combat incontesté se produise maintenant disparu, Fury semblait prêt à combattre Whyte, uniquement pour une affaire d’arbitrage existante déposée par le natif de Brixton pour retarder la procédure.

Le «Gypsy King» est considéré comme le meilleur poids lourd du monde par le Ring Magazine, mais Miller pense que Whyte a tous les attributs pour poser bien plus de problèmes que ses ennemis précédents tels que Deontay Wilder ou Wladimir Klitschko.

« Je pense juste que Dillian va être un peu trop pour lui », a déclaré Miller à talkSPORT. «Je pense que Klitschko était à la fin de sa carrière.

.

Klitschko s’est retrouvé dans la guerre mentale de Fury lorsqu’ils se sont battus pour les titres en 2015

«Même si c’était une victoire fantastique, ce n’est pas un combat que quiconque va aller sur YouTube et regarder à nouveau.

«C’était horrible, soyons honnêtes. Ce n’était pas un bon combat, mais Tyson est en fait devenu un combattant convivial pour les fans maintenant.

«Les combats de Wilder étaient quelques combats décents, il a donc participé à quelques combats décents et je les regarderai en arrière. Je pense que c’est pourquoi c’est le meilleur moment pour avoir ce genre de combat.

«Dillian aime participer à des combats passionnants, Tyson semble suivre cette voie maintenant. Je le respecte, il est doué. Il boxe depuis très longtemps donc il sait exactement ce qu’il fait.

«Je pense qu’il a trouvé le bon partenaire de danse en Deontay Wilder, mais Wilder n’est pas Dillian.

Wilder a frappé Fury avec un tir qui aurait renversé n’importe quel autre poids lourd

Alors que « The Bronze Bomber » était considéré comme le puncheur le plus dévastateur de la division, il y a des sceptiques qui doutent de ses références en tant que pugiliste.

Miller est l’une de ces personnes, qui a fait d’énormes progrès du côté technique de Whyte depuis qu’il a pris en charge sa carrière d’entraîneur.

Et bien qu’il soit peut-être un boxeur plus complet, l’entraîneur de Whyte a averti Fury de s’attendre à une puissance explosive dont il n’avait pas encore été témoin.

« Dillian peut aussi vous éliminer d’un seul coup », a-t-il déclaré. «Même jusqu’à cette date, personne n’a éliminé Dereck Chisora ​​d’un seul coup.

.

Whyte a éliminé Chisora ​​lors de son match revanche de 2018

« Dereck a été avec tout le monde et a été touché par beaucoup de tirs nets et beaucoup de gars n’ont pas pu faire bouger Dereck. Dillian l’a fait d’un seul coup.

« Donc, avec Dillian à nouveau, le pouvoir est réel. Je suis avec Dillian depuis environ deux ans maintenant et je veux qu’il soit un combattant plus complet, c’est donc ce sur quoi j’ai travaillé avec lui.

«C’est un combattant encore plus dangereux, donc pour moi, oui, Wilder a une main droite et elle est réelle et je la respecte, mais Dillian a beaucoup plus d’outils dans la boîte.

«C’est un casse-tête différent pour Tyson, il va y avoir beaucoup de choses à gérer pour lui. Je pense que c’est probablement la raison pour laquelle il y a une certaine hésitation.