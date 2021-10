Tyson Fury a clôturé la trilogie en secouant sa veste

Emilio Marquiegui-Marca

@ Ringsider2020

Cela a certainement été le dernier chapitre de la trilogie. La fin est retentissante, n’admet pas de résurrections de personnages, ni de doutes dans l’intrigue. Bien que Wilder soit apparu dans un rôle différent, avec des lignes droites au corps comme signe avant-coureur d’attaques dévastatrices, Fury était imperturbable. Double G, le Géant Gitan, a les moyens de se battre dans la loi et hors la loi.

Et sa résilience le rapproche du T-1000 du Terminator, après avoir re-goûté le goût métallique des projectiles de Wilder. Il a d’abord laissé tomber le bombardier de bronze, mais au tour suivant, il a senti la toile de près derrière les bombes du perforateur de l’Alabama. Pas une égratignure superficielle ou morale n’a assombri la détermination des Anglais, qui vient de secouer sa veste.

Son rétablissement a été incroyable et là, le résultat du Fury vs. Plus sauvage III. Car l’Américain, contrairement à son antagoniste, s’est dissous après la punition et tombe. Wilder était un corps sans but du sixième tour, une fraction de trois minutes sûrement oubliée à jamais par l’Américain.

Fury récupéré, Wilder est resté coulé jusqu’à une onzième fois à laquelle il n’aurait pas dû assister, bien que seul son hologramme soit sûrement sorti.

Fury est excentrique, drôle, mais en boxe très pointu, attentif, réfléchi et très dangereux.. On ne voit pas Usyk capable d’embarrasser le géant, peut-être que Joshua, avec ses réserves TNT, pourrait lui donner une réplique. Mais il semble que cette boxe anarchique de Fury va régner sur une prochaine étape, faisant oublier la discipline serrée et resserrée des frères Klitschko.

L’ennemi de Fury est sa têteSi vous la maîtrisez, vous pourrez unifier et conserver vos couronnes pour une bonne saison. Il avale les mains de l’adversaire sans même l’eau et aussi sa hauteur de 2,06 m avec ses 125 kg de poids en font un puissant combattant de poinçonnage. Sa boxe imprévisible et sa technique personnelle lui confèrent une capacité débordante. Ce n’est pas mon combattant préféré, mais maintenant il est le meilleur. Nous avons hâte d’assister au casting de ses prochains rivaux. L’histoire de la boxe coule comme une rivière.