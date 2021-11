Andy Lee admet que son cousin Tyson Fury envisageait de se retirer de la boxe, mais souhaite maintenant affronter Dillian Whyte en tant que challenger WBC obligatoire.

Le «Gypsy King» a éliminé Deontay Wilder il y a un mois pour conserver son titre et s’est vu accorder 30 jours par le conseil de sanction pour essayer d’organiser un combat pour le titre incontesté avec Oleksandr Usyk.

Fury a conservé son titre WBC à Las Vegas contre Wilder

Cependant, parce qu’Anthony Joshua a invoqué sa clause de revanche contre l’Ukrainien pour l’année prochaine, cela a laissé Fury sans challenger évident après avoir à nouveau arrêté Wilder.

Lorsque le combat de Whyte avec Otto Wallin est tombé, cela a permis au « Bodysnatcher » de conserver sa ceinture « intérimaire » WBC et a signifié qu’il était toujours officiellement le concurrent n ° 1 de l’instance dirigeante.

Il était bien documenté que Fury envisageait de prendre sa retraite après le troisième combat à Las Vegas, avec Frank Warren disant à talkSPORT qu’il permettrait à l’homme de 33 ans d’être simplement avec sa famille.

Le cousin Lee a confirmé que c’était le cas dans une interview avec talkSPORT, mais a insisté sur le fait que le champion des poids lourds était désormais attiré par la perspective d’une bataille nationale avec Whyte.

Mark Robinson/Matchroom

Whyte est le champion WBC « par intérim » des poids lourds

Il a dit : « Eh bien, je suis arrivé à Morecambe il y a quelques semaines, le premier jour où nous sommes sortis prendre un café et j’ai dit : ‘Qu’est-ce que tu fais ? Prenez-vous votre retraite, les raccrochez-vous ?

« Il a dit : ‘Eh bien, je pense de cette façon.’ Et puis il a dit : « D’un autre côté, qu’est-ce que je vais faire d’autre de ma vie ?

«Il aime s’entraîner, il aime se battre et bien qu’il n’y ait pas de défis pour lui, il peut toujours prendre beaucoup de plaisir à nettoyer la division et à battre ces autres gars et aussi gagner beaucoup d’argent. en le faisant.

«Il aime le combat de Dillian Whyte; il est enthousiasmé par ça, c’est de ça qu’il me parle donc je peux voir que c’est le prochain.

Mikey Williams/Meilleur rang

Lee est cousin de Fury et l’a aidé à remporter le titre WBC en 2020

Bien qu’il y ait peu de combattants dans le monde qui peuvent faire face à la pression aussi bien que Fury, le Britannique a été susceptible de faire preuve de complaisance dans les combats contre des adversaires de moindre importance.

Par exemple, avant d’éliminer Wilder pour la première fois en février 2020 et de livrer l’une des plus grandes performances vues par un Britannique, le « Gypsy King » a été coupé par Wallin et a nécessité 47 points de suture.

Bien que la paire ait partagé des tours dans le gymnase à huis clos, Lee insiste sur le fait qu’il n’y aura aucun danger que Fury détourne les yeux du ballon cette fois.

« Je pense que même avec le troisième combat de Wilder, il y a un danger, pas de complaisance, mais juste d’être à l’aise », a ajouté l’ancien champion des poids moyens.

Ryan Hafey/PBC

Les conférences de presse et la préparation d’un combat Whyte contre Fury seraient probablement énormes

«Dillian Whyte et Tyson se sont battus beaucoup de tours dans le passé, alors ils se connaissent. Bien que les deux combattants se soient améliorés, je pense juste que Tyson a cet avantage mental.

«Je pense qu’il a un avantage mental sur tout le monde. Mais c’est la seule peur que j’aurais, pas de complaisance, mais juste un peu de confort et de ne pas avoir cet élément de peur, ce qui, je pense, est toujours une bonne chose avant de se battre.