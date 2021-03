Tyson Fury a l’air dans une forme incroyable pour le combat d’Anthony Joshua alors qu’Eddie Hearn insiste sur le fait que Wembley reste un lieu possible

Tyson Fury semble dans une forme incroyable pour son combat d’unification du titre mondial des poids lourds proposé contre Anthony Joshua plus tard cette année.

Le pivot des poids lourds du WBC et du Ring Magazine ne s’est pas battu depuis sa victoire dominante sur Deontay Wilder en février 2020.

Fury a une ceinture, Anthony Joshua en a trois, le gagnant repartira avec les quatre

Eddie Hearn a confirmé plus tôt ce mois-ci que des contrats avaient été signés pour qu’un accord de deux combats ait lieu cette année.

Pourtant, il n’y a aucune confirmation sur la date ou le lieu de la première réunion et il semble que l’Arabie saoudite soit le favori.

Bien que le chef de Matchroom Boxing ait déclaré à talkSPORT Wembley était également une possibilité, Fury fait tout ce qu’il peut pour s’assurer qu’il reste prêt pour le moment venu et qu’il puisse mettre la main sur Joshua.

S’adressant à Instagram pour modéliser sa dernière marchandise, « The Gypsy King » affichait un physique beaucoup plus maigre que lorsqu’il était allé faire un plongeon glacial dans la baie de Morecambe il y a six semaines.

Fury a l’air dans une forme incroyable pour son combat proposé avec Joshua

« The Gypsy King » a fait un plongeon glacial à Morecambe

Bien que l’annonce de Hearn ait apporté un optimisme renouvelé aux fans sur le fait que le plus grand combat de cette génération pourrait être signé, John Fury n’a pas tardé à rappeler à tout le monde qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Apparaissant sur BT Sport, l’ancien boxeur et père du champion WBC, a déclaré: «Nous devons le faire sortir [fighting], si ces cow-boys obtiennent le travail trié, ce que je ne pense pas qu’ils vont faire.

«Qu’ont-ils signé? Ils n’ont rien signé à mes yeux. Ils n’ont ni rendez-vous, ni lieu, ni rien.

«Qu’est-ce que cela signifie si vous ne pouvez pas obtenir de date et de lieu? Qu’est-ce que cela signifie si personne n’est disposé à mettre de l’argent en place?

Joshua a dépassé le challenger obligatoire de l’IBF Kubrat Pulev en décembre

«Tout est question de quelqu’un qui s’avance et qui dit:« D’accord, je paierai pour le combat, je mettrai en scène le combat ». Où sont ces gens?

«C’est la position dans laquelle il se trouve et je ne pense pas qu’ils puissent y parvenir. C’est trop grand pour ce qui se passe et le climat dans lequel se trouve le monde en ce moment.

«Je ne pense tout simplement pas que le moment soit opportun pour un combat de cette ampleur contre l’état du monde.»