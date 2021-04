Tyson Fury a l’air en forme impeccable alors qu’Eddie Hearn révèle le lieu et la date du combat d’Anthony Joshua seront annoncés SEMAINE PROCHAINE

Eddie Hearn a déclaré que la date et le lieu exacts du combat le plus attendu de la boxe entre Anthony Joshua et Tyson Fury seront confirmés d’ici la fin de la semaine prochaine.

Le promoteur de Matchroom n’a pas trop donné mais a annoncé vendredi avec confiance: «Je pense qu’à la fin de la semaine prochaine, ce sera fait.»

Fury, le champion des poids lourds du WBC et du Ring Magazine, ne s’est pas battu depuis sa victoire dominante sur Deontay Wilder en février 2020.

Joshua vs Fury pourrait bien être le plus grand combat de l’histoire de la boxe

Hearn a confirmé le mois dernier que des contrats avaient été signés pour un accord de deux combats cette année.

Pourtant, il n’y a eu aucune confirmation sur la date ou le lieu de la première réunion et il semble que l’Arabie saoudite soit le favori.

Cependant, le joueur de 41 ans a enthousiasmé les fans de boxe avec ses derniers commentaires alors que le plus grand combat de boxe se rapproche de plus en plus.

«La tournée mondiale se déroule bien mais je ne réponds à aucune question à ce sujet et je ne vous dirai pas où j’ai été», a-t-il déclaré.

«Mais les pourparlers ont très bien progressé et nous nous rapprochons de la sécurisation du lieu et il y aura une annonce en temps voulu. Nous sommes au stade où il est probablement préférable de ne pas en dire beaucoup plus. »

Fury semble dans un état brillant avant la rencontre entièrement britannique avec Joshua.

Et le Gypsy King a montré son physique de tailleur dans un selfie post-entraînement avec le poids welter irlandais Paddy Donovan vendredi.

Fury est à la recherche en forme pour son combat avec Joshua plus tard cette année

Donovan a partagé une photo de lui-même et d’une Fury torse nu sur Instagram vendredi après-midi

La légende qui l’accompagnait disait: « S’entraîner aujourd’hui avec le plus grand homme du monde @ gypsyking101

«Quel homme humble. Tout ce qu’il a accompli, il le mérite vraiment parce que vous ne pouviez pas trouver une personne plus gentille.

«Je lui souhaite tout le meilleur pour l’avenir et qu’il continue longtemps à conquérir le monde de la boxe, car quand il sera parti, tout le monde réalisera à quel point il était vraiment bon.

Fury est également sorti avec une croix alors qu’il célébrait le week-end de Pâques le Vendredi saint.

John Fury a également demandé à Eddie Hearn de finaliser Joshua vs Fury ou d’arrêter d’en parler dans un article sur les réseaux sociaux vendredi.

Dans un message vidéo « mettez en place ou taisez-vous », le père de Tyson a clairement indiqué que lui et son fils n’avaient pas peur d’AJ et accueilleraient un combat pour le titre incontesté contre lui cet été.

Fury Sr a déclaré: «Ceci est une vidéo à Eddie Hearn et à tous ces partisans d’AJ.

«Nous ne sommes pas dérangés par Anthony Joshua d’un iota et voici ce que vous pouvez faire.

«S’il veut un combat en juin, prépare-le pour juin, Eddie. Nous allons le prendre comme un combat d’échauffement, lui.

«Nous apprécions beaucoup Anthony Joshua que nous le prendrons comme combat d’échauffement en juin.

«Alors mets ton pote en marche, fais tout ce qui doit être fait et nous l’emmènerons en juin.

«Parce que Tyson se bat deux fois cette année, mais nous aimerions qu’AJ soit le premier sur le bloc du boucher.

«Alors prends ton putain de pote en équipement, agite ta baguette magique et commençons ce combat parce que personne ne s’inquiète pour toi ou AJ de quelque manière que ce soit, forme ou forme.

« Et si vous ne pouvez pas supporter, tais-toi – fais-le. »