Tyson Fury a livré une évaluation accablante après la victoire des poids lourds d’Oleksandr Usyk sur Derek Chisora, a déclaré qu’il serait «comme un agneau à abattre» contre Anthony Joshua

Tyson Fury était loin d’être impressionné par la dernière victoire d’Oleksandr Usyk sur Derek Chisora.

L’ancien champion incontesté des cruiserweight est devenu la plus grande division de boxe et, en octobre dernier, a battu le dur Britannique par décision unanime.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk a battu Chisora ​​aux points malgré son poids de près de trois pierres

Cependant, Chisora ​​a commencé fort et a poussé Usyk plus près que prévu.

« Avons-nous vu le meilleur Oleksandr Usyk ? Je ne suis pas sûr », a déclaré Fury en donnant sa réaction à Gareth A Davies, animateur de Fight Night de talkSPORT.

« Avons-nous vu le meilleur Oleksandr Usyk chez les poids lourds ? Je ne sais pas.

“Mais sur cette performance, je peux dire qu’aucun des 15 meilleurs poids lourds du monde ne transpire Oleksandr Usyk en ce moment, malheureusement.

Fury est le champion des poids lourds WBC

« Aucun de nous ne tremble. Est-ce que c’est ça? Tout le monde se dit : ‘Est-ce que c’était à propos de tout ce battage médiatique ?’

«C’est le jeu des poids lourds et les poids lourds ne sont plus comme il y a des années, et Chisora ​​est probablement le plus petit poids lourd du marché.

“Pour être brutalement honnête, je pense que quand il combat un gros poids lourd qui peut frapper un peu, ce sera comme un agneau à abattre.”

Le «Gypsy King» avait auparavant des messages mitigés pour Usyk, car il le considérait comme le seul autre homme capable de battre Deontay Wilder, mais a également déclaré qu’il pensait pouvoir battre l’Ukrainien avec un bras attaché dans le dos.

Dave Thompson/salle de match

Usyk est le challenger obligatoire WBO d’Anthony Joshua

Fury a conclu: «Mon opinion est que c’est la division des poids lourds et non la division des cruiserweight pour une raison.

«Je comprends, écoutez, tous les poids lourds qui veulent bien passer au poids lourd pour obtenir ce gros argent. Ils veulent tous une part du gâteau, mais il y a des divisions pour une raison.

“Après sa dernière performance, je pensais honnêtement qu’il était meilleur que lui parce que j’ai hautement apprécié Oleksandr Usyk en tant que maître technicien en tant que cruiserweight.

“Mais chez les poids lourds, rien ne m’a impressionné d’être juste.”

Avance rapide de 11 mois et Usyk doit maintenant affronter Anthony Joshua samedi soir.

Le temps va bien dire si Fury avait raison.