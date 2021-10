Tyson Fury a regardé Bridgerton avec sa femme Paris Fury dans les heures qui ont précédé KOing Deontay Wilder dans un combat de trilogie historique

L’épouse de Tyson Fury, Paris Fury, a révélé qu’ils avaient regardé Bridgerton quelques heures à peine avant qu’il ne sorte et KOd Deontay Wilder.

Plus tôt ce mois-ci, le « Gypsy King » a défendu son titre des poids lourds dans une guerre palpitante avec le « Bronze Bomber ».

Frank Micelotta/FOX

Fury et Wilder ont livré un classique de tous les temps

Cependant, sa préparation pour une telle bataille n’était pas ce que vous pourriez penser.

Paris a rejoint le talkSPORT Breakfast lundi et a déclaré: «Nous sommes des gens vraiment normaux, ce qui ne semble probablement pas normal à dire.

« Nous avons tendance à rester beaucoup à la maison, nous regardons beaucoup la télévision.

«Netflix, Sky – nous sommes sur eux tout le temps, à regarder les chaînes de cinéma.

« Et puis, si nous sortons, nous emmenons les enfants se promener, dans les parcs.

« On ne peut pas beaucoup sortir en public, ça devient difficile. Tyson est tellement là maintenant et les gens le respectent tellement et veulent être autour de lui. C’est littéralement un cauchemar d’aller n’importe où…

Avant le troisième combat de Wilder, Fury a passé la journée à regarder Bridgerton

«Quand nous sommes allés pour le combat de Tyson en Amérique, nous avons évidemment beaucoup de temps d’arrêt avant le combat.

« Nous avons brûlé la première série de Bridgerton – je ne sais pas si je dois l’admettre !

«Mais littéralement, c’était tellement bon et nous avons brûlé toute la première série.

«C’est ce que nous avons fait – nous avons regardé de manière excessive les premières heures avant le combat de Wilder.

« Je dois admettre que nous avons dû arrêter à certains moments et avancer rapidement certaines scènes. »