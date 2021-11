Tyson Fury a menacé de venir sur le terrain d’entraînement de Manchester United avec Patrice Evra pour inculquer une « mentalité de vainqueur » à son club bien-aimé.

United a été battu 2-0 par ses rivaux City lors du derby de Manchester à Old Trafford, sous le regard du champion des poids lourds WBC depuis les tribunes.

United a été confortablement battu par des voisins bruyants City

Quinze jours après l’humiliation embarrassante 5-0 à domicile aux mains de leurs rivaux de Liverpool, les Red Devils ont subi une autre défaite unilatérale alors qu’ils retournaient sur les lieux du crime pour le 186e derby de Manchester.

Les hommes de Pep Guardiola ont remporté une victoire en Premier League beaucoup plus confortable que le score ne le suggérait, mais le propre but d’Eric Bailly et un effort évitable de Bernardo Silva ont suffi à battre United.

Solskjaer avait qualifié la défaite contre Liverpool de jour le plus sombre de son règne de près de trois ans et la manière dont cette défaite contre leurs voisins entraînera une pression renouvelée pendant la pause internationale.

Fury, qui a éliminé Deontay Wilder il y a un mois pour conserver son titre dans leur combat de trilogie, pense que United « se fait écraser » régulièrement et dit que quelque chose doit changer.

Fury était à Old Trafford avec quelques visages célèbres

« Après la défaite d’aujourd’hui contre City, il est juste de dire que United prend une pire raclée que Deontay Wilder a pris dans tous ses combats contre moi », a déclaré Fury dans un Instagram vidéo.

«Nous sommes absolument en train de nous écraser là-bas. Je pense que c’est en partie parce que les joueurs – sans manquer de respect à aucun d’entre vous – il ne semble pas que vous creusiez profondément pour essayer de gagner ces matchs.

« Il semble juste que vous soyez heureux de les surmonter et quoi qu’il arrive, arrive.

«Vous savez, quand j’ai combattu Wilder et que j’étais sur le terrain, et n’importe quel homme avec qui j’ai combattu, je n’ai jamais cru que j’allais perdre le combat.

« J’ai toujours cru que je reviendrais et que je gagnerais, et c’est ce qu’on appelle une mentalité de gagnant, quelque chose que vous n’avez tout simplement pas eu lors des deux derniers matchs.

« Je pense que Patrice Evra et moi allons nous entraîner et vous en donner une partie [fist] et vous donner les mots durs dont vous avez besoin.

Fury a remporté la victoire dans l’un des combats les plus divertissants de l’histoire