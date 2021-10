Tyson Fury a révélé qu’il était allé boire une bière la nuit avant de combattre Deontay Wilder en 2018

in

Les préparatifs de Tyson Fury pour Deontay Wilder ont pris une tournure peu orthodoxe la veille de leur première rencontre en 2018.

N’ayant eu que deux combats de retour, le «Gypsy King» s’est lancé dans un défi pour le titre mondial avec le champion WBC dans son propre pays.

Wilder et Fury ont fait match nul lors de leur premier combat

Beaucoup ont estimé que le Britannique était malheureux de ne pas obtenir la décision, malgré deux renversements.

Mais Fury a depuis révélé à WBC Talks: “Quand je boxais Deontay Wilder à Los Angeles, 2018, c’était la nuit avant le combat.

«J’ai eu cette envie de descendre et de prendre une bière.

“Alors, j’ai pensé:” Vous savez quoi, je me bats pour le championnat du monde des poids lourds, mon corps me dit que je veux une bière, je vais descendre et en prendre une.

Esther Lin/SHOWTIME

Fury semblait certain de perdre au tour final mais a étonnamment réussi à se relever

« J’ai appelé mon copain qui organise les choses pour moi – Tim.

« J’ai dit : ‘Tim, rejoins-moi en bas dans cinq minutes au bar.’

“Il a dit quoi?’

« J’ai dit : ‘Tim, rejoins-moi en bas dans cinq minutes.’

GETTY

Dans le match revanche, Wilder a été abattu deux fois et son entraîneur a mis fin au combat au septième tour.

«Je descends et je prends deux bières, une pour moi, une pour mon copain, Tim.

« Il a dit : ‘Qu’est-ce que tu fais, tu te bats pour le championnat du monde des poids lourds demain soir.’

“Je me suis dit : ‘Écoutez, les grands d’autrefois, ils avaient des cognacs et avaient l’habitude de se saouler sans sac avant les combats de championnat.’

Ryan Hafey/PBC

Fury est désormais le champion des poids lourds WBC

« Alors j’ai pensé : « Si je ne peux pas prendre de bière, j’aurai raison ».

«J’ai fini par boire une bière, je me sentais bien, je me suis couché, je me suis couché tôt.

“Et je me sentais bien le lendemain et je me suis bien battu.”

Lorsqu’ils se sont rencontrés 14 mois plus tard dans le match revanche, un Fury parfaitement en forme et parfaitement sobre a assommé Wilder en sept rounds et ils sont maintenant prêts à se battre pour la troisième fois.

