Tyson Fury a tellement battu Derek Chisora ​​que le « Gypsy King » a supplié l’arbitre d’arrêter – il est maintenant lié au combat de Deontay Wilder

Derek Chisora ​​a accueilli un combat avec le percutant Deontay Wilder, malgré de nombreux sceptiques critiquant le match potentiel.

Chisora ​​est sur un dérapage de trois combats après une défaite contre Oleksandr Usyk et une paire de défaites contre Joseph Parker en un peu plus de 12 mois.

Mark Robinson/Boxe Matchroom

Chisora ​​reste aussi détendue que jamais, malgré ses liens avec l’ancien champion des poids lourds Wilder

Le joueur de 38 ans a partagé un ring avec certains des plus grands combattants de son ère des poids lourds, dont Tyson Fury, Vitali Klitschko, David Haye et Dillian Whyte.

Pourtant, le succès a toujours échappé au nord de Londres lorsqu’il a atteint le niveau élite et cela n’a jamais été aussi évident que lorsqu’il a combattu Fury pour la deuxième fois en 2014.

Avec un combat potentiel pour le titre des poids lourds contre Wladimir Klitscho en jeu, » The Gypsy King » a massacré Chisora ​​pendant dix rounds angoissants hors de sa position de gaucher moins fréquentée et à un moment donné, il a même demandé à l’arbitre Marcus MacDonnell d’arrêter le combat et de mettre son adversaire hors de combat. de sa misère.

En fin de compte, c’est l’ancien entraîneur Don Charles qui a interrompu l’action après le dixième, enlevant le protège-dents de la bouche meurtrie et ensanglantée de son combattant.

Chisora ​​a été battue par Fury en 2014, même « The Gypsy King » lui a demandé d’arrêter

Fury a continué avec le battement unilatéral

Malgré ses lacunes au niveau élite, Chisora ​​a accueilli la chance de combattre l’ancien champion des poids lourds WBC Wilder alors qu’il entre dans les années crépusculaires de son illustre carrière.

Connu pour son pouvoir – il a mis Fury sur le derrière au cours de leur superbe trilogie – cela semblerait être un décalage.

« Je suis ouvert à tout », a déclaré Chisora ​​en exclusivité à talkSPORT.

« J’aime me battre ; ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c’est que certaines personnes veulent avoir l’impression d’être des boxeurs sur Instagram.

« Je ne suis pas ce type. Je veux être ce gars qui, quand je m’assois et que tout le monde regarde mon CV, je veux dire : « Tu sais quoi, j’ai combattu tout le monde à mon époque. »

Pas beaucoup ont duré contre Klitschko comme Chisora

« Je ne veux pas laisser les gens décider pour moi, je décide pour moi-même et je suis heureux de la décision que je prends.

« Donc, si je dois combattre Deontay Wilder, si je dois combattre qui que ce soit, si je dois combattre un Américain, je m’en fiche, je me battrai. »

Malgré cela, Simon Jordan de talkSPORT reste sceptique à l’idée de laisser un combattant aussi puissant affronter un vétéran à ce stade de sa carrière.

Avant d’affronter Fury, Wilder avait assommé tous les hommes qu’il affrontait, mais Jordan se demande si les effets de ce combat de trilogie pourraient même inverser la tendance vers Chisora.

Le troisième combat de Fury et Wilder était un classique instantané

« J’aime Derek, je ne pense pas qu’il soit un opérateur de classe mondiale », a déclaré Jordan à talkSPORT. «Mais encore une fois, je ne pense pas que Deontay Wilder soit un combattant de classe mondiale.

«Je ne sais pas pourquoi Deontay Wilder voudrait combattre Derek Chisora, mais s’il le faisait, je pense que ce serait un combat très difficile pour Derek.

« Derek est fort, courageux et courageux, mais je ne suis pas sûr qu’il ait combattu quelqu’un qui frappe aussi fort que Deontay Wilder.

«Étant donné le fait que Deontay Wilder est légèrement plus mobile que certains des combattants contre lesquels Derek a réussi, je pense qu’il serait mis au défi.

«Mais cela dépend du Deontay Wilder que vous obtenez; s’il est endommagé par la trilogie qui ne lui a rien laissé, pas de vraies cotes dans le monde, pas de combat à avoir, et s’il est obligé de combattre Dereck – et soyons honnêtes, Dereck ne se bat plus pour les titres – alors vous vous demandez quel genre de Deontay Wilder vous obtenez.

« Donc, cela pourrait être un combat à la carte, mais si je mettais de l’argent dessus, je le mettrais sur Deontay Wilder. »