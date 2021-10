Tyson Fury affrontera Dillian Whyte au Royaume-Uni si « Gypsy King » bat Deontay Wilder, après la défaite d’Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk

Tyson Fury est en ligne pour un retour émotionnel au Royaume-Uni pour combattre Dillian Whyte ensuite, à condition qu’il puisse dépasser Deontay Wilder.

Wilder et Fury se rencontreront pour la troisième fois le 9 octobre à Las Vegas, un combat que vous pourrez entendre en direct et exclusivement sur talkSPORT.

.

Fury et Wilder sont prêts à se battre à nouveau

En mai, il semblait certain que Fury mettrait ses ceintures WBC et Ring Magazine en jeu contre son rival britannique Anthony Joshua, le 14 août en Arabie saoudite étant provisoirement prévu pour l’affrontement incontesté.

Cependant, un arbitrage juridique a déterminé que Wilder était légalement obligé de participer à un troisième combat, ayant abandonné sa ceinture en février 2020, ce qui signifiait que les chances d’un combat entièrement britannique se dissipaient rapidement.

Fury vs Joshua semble maintenant plus loin que jamais, après qu’Oleksandr Usyk ait déjoué son ennemi beaucoup plus grand pour quitter Londres avec les titres mondiaux WBA, WBO et IBF.

Avec ‘AJ’ prêt à affronter l’Ukrainien invaincu, Fury et son équipe auraient recherché Whyte et son équipe pour un potentiel blockbuster.

Dave Thompson/salle de match

‘The Bodysnatcher’ a démantelé Alexander Povetkin dans leur match revanche et c’était sa dernière sortie

Mark Robinson/Matchroom

Usyk est le nouveau champion des poids lourds WBA, IBF et WBO

Selon le Manchester Evening News, la WBC est susceptible de sanctionner un combat entre Whyte et Fury, à condition que le “Bodysnatcher” puisse également dépasser Otto Wallin le 20 octobre.

C’est Wallin qui a notoirement laissé Fury ayant besoin de 47 points de suture au visage lorsqu’ils se sont battus en 2019, mais le promoteur américain de Fury, Bob Arum, espère que le combat pourra être signé et scellé bientôt.

“Dillian Whyte est le prétendant numéro un, et cela pourrait être un gros, gros combat pour Tyson”, a-t-il déclaré. TV iFL.

« Surtout si nous l’avons tenu au Royaume-Uni, ce n’est donc pas hors de question. Dillian Whyte est un poids lourd capable.

Mikey Williams/Meilleur rang

Wilder et Fury se rencontreront pour la troisième fois, en direct sur talkSPORT le 9 octobre

«Un combat contre Tyson Fury ou Wilder, celui qui gagne le 9 octobre, serait un combat très intéressant.

“Je pense que Tyson Fury est le bien meilleur poids lourd qu’Anthony Joshua, mais c’est un poids lourd et dans la division des poids lourds, tout est possible.”

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.