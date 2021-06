Tyson Fury affrontera l’ancien champion Deontay Wilder dans un match de trilogie

LAS VEGAS – Deux rois des poids lourds sont prêts pour une troisième confrontation pour le titre mondial lorsque le champion WBC invaincu Tyson “The Gypsy King” Fury mettez votre titre en jeu contre l’ancien champion des poids lourds Deontay “Le Bombardier de Bronze” Wilder le samedi 24 juillet depuis la T-Mobile Arena de Las Vegas. La reprise de l’une des grandes batailles des poids lourds, Fury vs. Wilder III sera diffusé en direct sur pay-per-view.

Les billets seront mis en vente AUJOURD’HUI, le 15 juin à 12 h, heure du Pacifique et peuvent être achetés sur www.t-mobilearena.com ou www.axs.com. L’événement sera promu par le Top Rank de Frank Warren, les promotions BombZquad, les promotions TGB et les promotions Queensberry. Une présentation Premier Boxing Champions.

“Je suis ravi de me battre à nouveau à Las Vegas, la patrie du Gypsy King”, a déclaré Fury. « Depuis 18 mois, je vis sans loyer dans la tête de Wilder. Je l’ai détruit lors de notre dernier combat et pour une raison quelconque, il le veut à nouveau. Va! Le Big Dosser (Wilder) est à court d’étincelles.”

Wilder a déclaré: «Rien n’a changé. Il reste un seul visage, un seul nom, un seul champion : Deontay Wilder. Je suis dans la meilleure condition de ma vie. Le 24 juillet, je vais montrer aux gens pourquoi je suis toujours l’homme le plus méchant de la planète.”

Fury (30-0-1, 21 KOs), de Manchester, en Angleterre, détient la couronne des poids lourds linéaires depuis le détrônement de Wladimir Klitschko en novembre 2015. Son retour de la toxicomanie et des problèmes de santé mentale a inspiré des millions de personnes, et ce sont les deux combats contre Wilder qui l’a propulsé au sommet des poids lourds. Leur combat de décembre 2018, où Fury est sorti du tapis lors du dernier tour, a amené les deux hommes au premier plan du monde de la boxe. Fury a éliminé Wilder au septième tour de leur match revanche en février 2020; cependant, Wilder voulait une troisième chance immédiate contre son adversaire de 6’9, 270 livres.

Wilder (42-1, 41 KO), médaillé de bronze olympique des États-Unis en 2008 originaire de Tuscaloosa, Alabama, a remporté le titre des poids lourds en janvier 2015 et a redynamisé la division des poids lourds, époustouflant les fans par sa puissance électrisante et son charisme.

Wilder a détenu le titre mondial des poids lourds WBC pendant plus de cinq ans, décrochant 10 défenses réussies consécutives, plus que les grands de tous les temps Mike Tyson, Joe Frazier et Lennox Lewis, tout en gagnant la réputation d’être l’un des puncheurs les plus dévastateurs de l’histoire de la boxe. .

Neuf de ses 10 défenses de titre se sont terminées par KO, y compris une paire de victoires contre la star cubaine Luis Ortiz et une démolition d’un coup au premier tour contre l’olympien américain Dominic Breazeale en 2012. Le pourcentage de KO de Wilder de plus de 93% reste le plus élevé de tous les champions poids lourds, passés ou présents.

