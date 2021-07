Tyson Fury appelle Logan Paul une « bouffée d’air frais pour la boxe »

in

Tyson Fury a décrit Jake et Logan Paul comme une « bouffée d’air frais sur la scène de la boxe » après leurs incursions dans le cercle carré depuis leur passage de YouTube.

Cependant, “The Gypsy King” a soutenu son frère cadet Tommy Fury pour frapper Jake Paul “dehors” s’ils se rencontraient enfin pour régler leurs différends.

.

Tyson Fury, qui a un combat de championnat du monde avec Deontay Wilder plus tard ce mois-ci, a félicité Logan et Jake Paul

.

Logan Paul a fait les huit rounds complets avec l’un des plus grands boxeurs de tous les temps

Le monde de la boxe a été divisé par l’intrusion de stars des médias sociaux dans le sport, ce qui a permis aux deux frères Paul de gagner des sommes considérables tout en étant en tête d’affiche de leurs propres cartes.

Le jeune frère Jake affrontera l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley en août après avoir éliminé Ben Askren en avril, tandis que Logan a parcouru la distance avec Floyd Mayweather le mois dernier, sans doute le plus grand boxeur de tous les temps.

Alors que le champion incontesté des super-légers Josh Taylor a déclaré à talkSPORT qu’il se sentait «déçu» par la décision prise par les principaux diffuseurs de présenter le combat de Logan Paul au lieu de son propre combat pour le championnat du monde, Fury a adopté une position différente.

L’actuel champion des poids lourds WBC et Ring Magazine connaît très bien l’histoire entre son propre frère cadet, Tommy, et le plus jeune frère Paul.

.

Jake Paul n’a pas encore goûté à la défaite de sa carrière de combattant jusqu’à présent

Promotions Queensberry

Fury a maintenant 6-0 (4 KO) et veut affronter le jeune frère Paul

Les deux ont échangé des barbes sur les réseaux sociaux, la possibilité d’un combat étant véritablement discutée. Et tandis que le champion des poids lourds de 32 ans a félicité les Américains pour leur impact dans le monde de la boxe, Fury pense que Jake devrait éviter de se battre avec son frère.

“J’espère que cela arrivera”, a déclaré Fury à TMZ Sports. “Jake et Tommy ont eu beaucoup de va-et-vient, donc je suis sûr que cela va arriver bientôt.

«Je pense que Tommy le met KO à froid. Je pense qu’il [Jake Paul] est un combattant décent, mais je sais que Tommy est un puncheur à la dynamite.

“J’ai cependant été assez impressionné par les Paul – une très bonne bouffée d’air frais pour la scène de la boxe.”