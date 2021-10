Tyson Fury a admis qu’il était ravi que Cristiano Ronaldo soit de retour à Manchester United, mais a envoyé un avertissement à la superstar portugaise.

Fury est un grand fan de United et a été aperçu à Old Trafford à plusieurs reprises au fil des ans.

Frank Micelotta/FOX

Fury est le champion des poids lourds WBC et Ring Magazine

Mais heureusement pour Ronaldo, la géographie signifie que son retour au club qu’il a quitté en 2009 convient au champion WBC.

« Je suis vraiment heureux que Ronaldo soit de retour à Old Trafford – mais cette ville n’est pas assez grande pour nous deux », a-t-il plaisanté dans une interview avec The Sun.

« Si je vivais à Manchester, ce serait un problème. Mais je suis à une heure de l’autoroute à Morecambe donc il a beaucoup de distance.

Le Gypsy King s’est avéré être l’un des plus grands boxeurs de sa génération en battant Deontay Wilder dans leur combat de trilogie pour conserver son titre WBC des poids lourds.

Le joueur de 33 ans reste invaincu et s’est fait encore plus aimer des fans de boxe britanniques avec le classique instantané contre Wilder.

Ses cinq derniers combats ont tous eu lieu en Amérique, mais ont révélé son rêve de tenir un combat pour le titre mondial contre son bien-aimé Manchester United.

.

Ronaldo a été un succès depuis son retour à Man United

« Il me reste deux combats ici [in Vegas] mais j’adorerais ramener un combat pour le titre mondial à Manchester.

«Ça a toujours été un de mes rêves de combattre à Old Trafford. Le dernier combat il y a eu [Chris] Eubank contre [Nigel] Benn en 1993 [it finished as a draw] et c’était énorme.

Ce qui vient ensuite pour le «Gypsy King» est encore inconnu.

La WBC a décidé qu’il aurait 30 jours pour convenir d’un combat d’unification incontesté avec le conquérant d’Anthony Joshua, Oleksandr Usyk.

.

Le combat de trilogie de Fury avec Wilder était un classique instantané

Si cela ne peut pas être fait – comme prévu car AJ a déclenché sa clause pour un match revanche avec Usyk – alors Fury sera condamné à se défendre contre le vainqueur de Dillian Whyte contre Otto Wallin le 30 octobre.

« Il doit aller chercher Usyk ou rien », a déclaré John Fury à White et Jordan sur talkSPORT.

« C’est Usyk ensuite, ou rien.

«Je ne m’embêterais pas avec les autres, ils ne sont pas dans la classe de Tyson.

«Est-ce que Dillian Whyte traiterait avec Deontay Wilder?

« Non. Alors pourquoi voudraient-ils le mettre avec mon fils et le mettre KO ?

«Tyson ne peut pas se lever pour ce genre de combats. Pour moi, je lui ai dit, Usyk ou ne t’en fais pas.