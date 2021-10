Tyson Fury bat Deontay Wilder dans un thriller en 11 rounds

Tyson Fury reste au sommet du monde de la boxe. Samedi soir, Fury a battu Deontay Wilder par KO au 11e tour pour conserver le championnat WBC des poids lourds. Le combat, qui a eu lieu à la T-Mobile Arena de Las Vegas, a comporté cinq renversements, Wilder tombant trois fois tandis que Fury tombait deux fois. Le tableau de bord final montrait Fury devant Wilder, 95-92, 94-92 et 95-91.

« C’était un grand combat ce soir », a déclaré Fury après le combat. « C’était digne de n’importe quelle trilogie dans l’histoire du sport. Wilder est un combattant coriace. … J’ai toujours dit que je suis le meilleur au monde et qu’il est le deuxième meilleur. » C’était la troisième bataille entre Fury et Wilder. Le premier match a eu lieu en décembre 2018 et le combat s’est terminé par un match nul. Le deuxième combat a eu lieu en février 2020 et Fury a battu Wilder via TKO au septième tour lorsque son entraîneur adjoint Mark Breland a jeté l’éponge. Wilder a licencié Breland et a exercé sa clause de revanche.

🔥 Grand angle de Tyson Fury envoyant Deontay Wilder sur la toile pour la dernière fois. pic.twitter.com/0jcSMrQt1M – No Context Hearn (@NoContextHearn) 10 octobre 2021

« Il m’a rattrapé deux fois au quatrième tour, mais je n’ai jamais pensé : ‘Oh, c’est fini' », a déclaré Fury. « Il m’a secoué, m’a mis à terre, mais c’est de la boxe, et c’est aussi la vie. Ce n’est pas le nombre de fois où vous vous faites renverser. Vous devez continuer à vous battre et continuer à avancer. »

Fury vs Wilder 3 devait initialement se produire l’été dernier, mais a été repoussé en raison de problèmes de COVID-19. Fury n’a pas encore perdu de match et les deux seules défaites de Wilder sont contre Fury. Les deux combattants ont tout laissé sur le ring, mais quand tout a été dit et fait, Wilder n’a pas pu résister aux coups de Fury lors des derniers tours.

« Je n’ai pas vu le KO ce soir, mais je l’ai ressenti », a déclaré Fury. « Je l’ai frappé avec un crochet droit solide et croquant à la tempe, et des tirs comme ça, ils mettent fin à des carrières. Il a définitivement subi une punition, alors nous verrons ce qu’il peut faire à l’avenir. » Avec le Fury-Wilder La guerre est maintenant terminée, la question est quelle est la prochaine étape pour Fury? Un affrontement intéressant pourrait être Fury contre Oleksandr Usyk qui est unifié WBA (Super), IBF, WBO et IBO champion des poids lourds. Usyk a remporté les titres en septembre en battant Anthony Joshua à l’unanimité décision.