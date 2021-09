Tyson Fury brise le silence après la défaite d’Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk, refuse de donner un coup de pied à son rival alors qu’il est à terre et donne des conseils pour un match revanche

Tyson Fury a refusé de donner un coup de pied à Anthony Joshua alors qu’il était à terre alors qu’il donnait sa première réponse publique à la défaite de son rival contre Oleksandr Usyk.

Le champion poids lourd unifié de Grande-Bretagne a été éliminé et détrôné par l’Ukrainien, qui a réalisé une magnifique performance pour entrer dans l’histoire au Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Mark Robinson/Matchroom

Joshua a été bien battu par Usyk

La vitesse, le mouvement et la précision d’Usyk ont ​​troublé AJ toute la nuit.

Joshua a eu des moments de succès tout au long du combat, mais n’a pas pu le maintenir assez longtemps pour sortir victorieux.

Usyk a finalement surclassé Joshua et l’a mis sur pied lors du dernier tour, la cloche sauvant AJ d’être mis KO.

Les scores étaient de 117-112, 116-112, 115-113, couronnant Usyk un roi du monde à deux divisions alors que l’ancien champion cruiserweight s’emparait des titres des poids lourds WBA, IBF et WBO.

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury est le champion du monde des poids lourds WBC

“Je n’ai pas vraiment pensé à Usyk ou Joshua”, a déclaré Fury lors d’un appel pour promouvoir son combat de trilogie avec Deontay Wilder, en direct sur talkSPORT le 9 octobre.

« Une chose que je dirai cependant pendant que tout le monde écoute, c’est que je n’ai aucun intérêt à inscrire qui que ce soit ou à donner un coup de pied à qui que ce soit pendant qu’il est à terre.

« Ce n’est pas mon style.

« J’aime choisir quelqu’un qui va bien, qui réussit, au sommet du jeu.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk est le nouveau champion des poids lourds WBA, IBF et WBO

«Je n’aime pas m’en prendre aux gens qui sont au plus bas, probablement au plus bas et probablement mentalement instables et malades avec une grosse perte après un si long règne.

«Alors Usyk a fait son travail, il a dû faire ce qu’il avait à faire, et c’est tout.

« Et Joshua doit faire ce qu’il doit faire. Aucune de mes vraies affaires.

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils il avait à donner à AJ pour le match revanche, Fury a ajouté plus tard: “Vous ne pouvez faire de votre mieux qu’en boxe.

Mikey Williams/Meilleur rang

Wilder et Fury se rencontreront pour la troisième fois, en direct sur talkSPORT le 9 octobre

« Si ce n’est pas assez bon, vous ne gagnez pas. Et si c’est assez bon, vous passez au suivant.

« Il n’y a pas de secret, pas de science-fiction pour la boxe…

« Si cela ne vous convient pas avec le seul plan de match que vous avez, changez-le et faites quelque chose de différent.

« Donnez le meilleur de vous-même, donnez tout ce que vous pouvez, laissez tout sur le ring et ne soyez pas un« woulda, shoulda, coulda ».

«Mon conseil à Joshua dans le match revanche est de rester coincé de la meilleure façon qu’il connaisse.

“Mettre son meilleur pied en avant et balancer Jack, balancer.”

talkSPORT aura un commentaire radio en direct et exclusif de Tyson Fury contre Deontay Wilder 3 de Las Vegas le 9 octobre.