Tyson Fury célèbre avec passion le but de Harry Kane pour l’Angleterre contre l’Allemagne à l’Euro 2020 devant son partenaire d’entraînement allemand alors qu’il s’entraînait au gymnase pour Deontay Wilder

Tyson Fury a célébré avec joie en regardant Harry Kane marquer pour conclure le triomphe 2-0 de l’Angleterre sur l’Allemagne depuis le gymnase de Las Vegas mardi.

Le champion du monde des poids lourds WBC est actuellement aux États-Unis pour s’entraîner pour son combat de trilogie avec Deontay Wilder le 24 juillet.

Kane a finalement brisé son canard de l’Euro 2020 avec un but lors de la victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne

En tant que tel, il n’a pas pu assister au match à Wembley, mais s’est assuré de montrer son soutien de l’étranger.

Fury a regardé le match sur un iPhone calé sur le côté d’un ring de boxe et a semblé ravi lorsque Kane a marqué pour doubler l’avance des Three Lions.

Il a commencé à chanter les mots célèbres « Ça rentre à la maison », que tous ses camarades de gym ont également célébré.

Eh bien, tous sauf son partenaire d’entraînement allemand Christian Thun (en chemise bleu foncé) qui avait l’air amèrement déçu.

Dans la vidéo, on entend l’un des camarades de gym de Fury crier “CHRISTIAN” pour le narguer en plaisantant.

Fury est le champion WBC et Ring Magazine

Cela a été une grande transformation pour Fury qui, il y a cinq ans, était en France à l’Euro 2016 avec les fans anglais.

À ce stade de sa vie, Fury en surpoids s’est mis à boire et à se droguer – on dirait qu’il ne boxerait plus jamais.

Maintenant, cinq ans plus tard, il a effectué un retour remarquable et a de nouveau conquis le titre des poids lourds.

Il doit défendre son trône le 24 juillet pour organiser un affrontement historique incontesté avec Anthony Joshua dans un avenir proche.