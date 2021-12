Tyson Fury chante un chant grossier à propos d’Anthony Joshua sur scène devant les fans alors qu’AJ lance un avertissement à Eddie Hearn au sujet du discours de retrait d’Oleksandr Usyk

Tyson Fury s’est moqué d’Anthony Joshua en scandant « AJ is ap *** y », lors d’une tournée de retour à la maison célébrant sa récente victoire en trilogie contre Deontay Wilder.

Le « Gypsy King » est revenu au Royaume-Uni avec son titre WBC des poids lourds après avoir éliminé l’Américain dans une bataille passionnante.

Frank Micelotta/FOX

Tyson est le champion du monde des poids lourds WBC

À son retour dans le pays, quelque chose avait changé pour Fury.

Il est désormais le seul champion du monde des poids lourds au Royaume-Uni.

Deux semaines auparavant, Joshua avait été détrôné par Oleksandr Usyk et l’Ukrainien avait ramené ses ceintures WBA, IBF et WBO en Ukraine.

Apparemment ravi de se moquer de son rival, Fury a commencé un chant alors qu’il était sur scène lors de sa tournée de retour au pays et a encouragé les fans à chanter « AJ is ap *** y ».

Thomas Roberts – Instagram

Fury a chanté à propos de Joshua

AJ a déclenché sa clause contractuelle pour affronter Usyk ensuite et a l’intention de regagner ses ceintures en 2022.

Cependant, il a été question d’un éventuel accord de retrait pour Joshua, qui lui permettrait de faire face à Fury à Usyk, puis de défier le vainqueur.

Eddie Hearn a déclaré au DAZN Boxing Show: «Je lui ai parlé hier – nous avons eu quelques approches à ce sujet.

« Pas de vraies conversations profondes, mais juste en ce qui concerne le concept.

Eddie Keogh/salle de match

Joshua a été détrôné par Usyk

«Le concept étant que vous laissez Fury et Usyk se battre pour un combat incontesté et que vous combattez le vainqueur.

« Hier, Anthony m’a dit: » Juste pour vous avertir, concernant un pas de côté, c’est contre tout ce en quoi je crois. Tout ce que je veux faire, c’est combattre Oleksandr Usyk.

« Je vous fais confiance, si une sorte de plan se présente, c’est un excellent montage financier, mais plus important encore, cela me donne le temps de me concentrer sur un nouvel entraîneur, puis de me lancer dans une bataille massive pour de l’argent énorme plus tard dans l’année, et vous pense que c’est bon pour ma carrière, alors faites-le moi savoir.

« Mais laissez-moi vous avertir, lorsque vous faites cela, vous êtes vous-même menacé parce que je ne veux pas le faire. »