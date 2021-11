Tyson Fury claque Manchester United après la défaite de Manchester City

Tyson Fury a claqué Manchester United après sa défaite dans le derby (Photos: Instagram / .)

Tyson Fury a critiqué Manchester United après sa défaite dans le derby contre Manchester City et a déclaré que les joueurs ne « creusaient pas profondément » sous Ole Gunnar Solskjaer.

Le champion de boxe poids lourd et fan de Man United était à Old Trafford samedi alors que les Red Devils étaient surclassés par leurs rivaux Man City.

Le but contre son camp d’Eric Bailly a immédiatement mis les hôtes sur le pied arrière et City a créé un certain nombre d’occasions avant de doubler son avance sur le coup de la mi-temps grâce à Bernardo Silva.

Alors que les champions de Premier League Manchester City n’ont pas été en mesure d’infliger plus de misère à Solskjaer après la pause, ce fut un affichage tout à fait dominant du côté de Pep Guardiola et une autre défaite démoralisante pour United.

Fury a plaisanté en disant que Manchester United « prenait une pire raclée que » son ancien rival des poids lourds Deontay Wilder et dit qu’il devra peut-être visiter le terrain d’entraînement pour remettre l’équipe en ordre.

« Après la défaite d’aujourd’hui contre City, il est juste de dire que United prend une pire raclée que Deontay Wilder a pris dans tous ses combats contre moi », a déclaré Fury dans une vidéo Instagram.

«Nous sommes absolument en train de nous écraser là-bas. Je pense que c’est en partie parce que les joueurs – sans manquer de respect à aucun d’entre vous – il ne semble pas que vous creusiez profondément pour essayer de gagner ces matchs.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a perdu 2-0 à Old Trafford (Photo: .)

«Il semble que vous soyez heureux de les surmonter et quoi qu’il arrive, il arrive.

«Vous savez, quand j’ai combattu Wilder et que j’étais sur le sol, et n’importe quel homme avec qui j’ai combattu, je n’ai jamais cru que j’allais perdre le combat.

« J’ai toujours cru que je reviendrais et que je gagnerais, et c’est ce qu’on appelle une mentalité de gagnant, quelque chose que vous n’avez tout simplement pas eu lors des deux derniers matchs.

‘Je pense que moi et Patrice Evra allons nous entraîner et vous en donner [fist] et vous donner les mots durs dont vous avez besoin.

Fury a battu Deontay Wilder dans un combat de trilogie passionnant le mois dernier (Photo: .)

Fury est sorti deux fois de la toile pour livrer un KO palpitant au 11e round du combattant américain Wilder dans leur combat de trilogie à Las Vegas le mois dernier.

Le joueur de 33 ans, qui a étendu son record professionnel invaincu à 32 combats, devrait revenir sur le ring en mars contre son rival britannique Dillian Whyte en mars.

Le Manchester United de Solskjaer, quant à lui, revient à l’action contre Watford après la pause internationale.

Plus : Manchester United FC



Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();