Tyson Fury comme Muhammad Ali mais le combat d’Oleksandr Usyk pourrait être un STINKER alors que la légende Roy Jones Jr exhorte Gypsy King à affronter le « dangereux » Dillian Whyte ensuite

La légende de la boxe Roy Jones Jr compare Tyson Fury au grand Muhammad Ali – mais c’est exactement pourquoi il pense qu’un combat avec Oleksandr Usyk pourrait être un « puant ».

Après avoir éliminé Deontay Wilder dans l’un des combats les plus excitants de l’histoire, tout le monde veut savoir quelle est la prochaine étape pour le Gypsy King.

.

Le troisième combat de Fury et Wilder était un classique instantané

Un combat avec le champion IBF, WBA et WBO Oleksandr Usyk unifierait la division des poids lourds pour la première fois en plus de deux décennies, mais l’Ukrainien est enfermé dans un match revanche avec Anthony Joshua.

Le roi de la WBC Fury pourrait, bien sûr, attendre pour affronter le vainqueur, mais l’ancien champion des poids lourds Jones Jr préférerait de loin le voir combattre le challenger obligatoire Dillian Whyte entre-temps.

Le Body Snatcher est taillé dans le même tissu à gros poinçons que Wilder et Jones Jr suggèrent qu’un concours entièrement britannique serait bien plus excitant qu’une potentielle bataille d’esprit entre Fury et Usyk.

« Je ne pense pas qu’il attend le combat incontesté [against Usyk], cela pourrait revenir le blesser à long terme », a déclaré Jones Jr à talkSPORT.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk a donné une masterclass de boxe pour battre AJ

« Après une brillante performance, vous ne voulez pas facturer un combat qui est un puant.

« Ces deux gars sont des boxeurs mentaux plutôt que des boxeurs physiques. Un match de boxe mentale peut être une puanteur pour les fans.

« Avec la division des poids lourds étant aussi chaude qu’elle l’est en ce moment, nous n’avons pas besoin d’un puant. Gardons ça bien.

« Laissez-le combattre Dillian Whyte, car ce ne sera pas une puanteur. Whyte est le puncheur, Fury est le boxeur. Nous nous attendons à ce que Fury gagne, mais ce ne sera pas une puanteur car Dillian est dangereux à chaque seconde.

« C’est ce que nous aimons. C’est pourquoi nous avons adoré le combat avec Wilder, car il était dangereux à chaque seconde. C’est la boxe. Alors divertissons les gens.

Mark Robinson/Matchroom

Whyte attend depuis des années un tir au titre

Cela ne veut pas dire que Jones Jr ne respecte pas la capacité de Fury à surpasser ses adversaires.

En fait, l’ancien champion a comparé la force mentale du Gypsy King à sans doute le plus grand boxeur de tous les temps.

Il a ajouté: « Fury sera toujours l’un de mes favoris parce qu’il était sur le nuage neuf, a été renversé au nuage un, puis il est retourné au nuage dix.

« C’est une histoire incroyable. Quand vous parlez de compétence, il n’est peut-être pas le gars le plus habile. Il n’est peut-être pas le puncheur le plus dominant.

«Mais mentalement, il est l’un des meilleurs gars mentaux que vous verrez jamais en boxe.

.

Ali est connu comme le « plus grand de tous les temps »

«C’est un poids lourd et il mesure 6 pieds 9 pouces. Il utilise chaque morceau des 6 pieds 9 pouces et tout ce que Dieu lui a donné pour devenir victorieux dans ces combats, les gens ne s’attendent pas à ce qu’il gagne.

« Il est difficile de battre un homme invaincu, surtout quand il gagne avec son mental. Je n’ai pas vu Muhammad Ali avoir vraiment plus de compétences que tout le monde. Je l’ai vu surpasser tout le monde.

« Je me suis dit : « Si je peux faire ça, avoir des compétences est juste un plus ! » »