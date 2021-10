Tyson Fury contre Deontay Wilder 3: Dead King, King Set

2021 est une année de va-et-vient chez les poids lourds. Après une longue attente, l’unification totale de la catégorie devait avoir lieu en été. Tyson Fury était censé affronter Deontay Wilder dans une trilogie, mais n’ayant reçu aucune nouvelle de l’Américain, le champion WBC a décidé de monter en puissance. Après des semaines de négociations a conclu un accord avec Anthony Joshua pour se battre en août. Nous n’avons pas vu ce combat. Un juge l’a expulsée après la réclamation de Wilder. Il voulait avoir la possibilité de récupérer la ceinture qu’il avait pendant cinq ans. Il ne valait aucune autre compensation et ce samedi il a la possibilité de se venger.

Wilder arrive au procès renouvelé. Son coin a arrêté le combat dans le match revanche contre Fury et Cela a rendu le ‘Bronze Bomber’ si mauvais qu’il a décidé de changer d’équipe. Malik Scott (il était son rival lors de leur 31e combat et il l’a mis KO au premier tour) est son nouvel entraîneur et ils croient tous les deux avoir la kryptonite qui peut mettre fin au « Gipsy King ».

Les deux combattants n’ont plus boxé depuis leur deuxième duel (février 2020) et cela soulève des questions autour de Fury. Wilder arrive toujours préparé… L’anglais crée de l’incertitude. On ne sait jamais quel chemin il aura pris. Regarder le deuxième combat, eLe ‘Gipsy King’ est techniquement bien meilleur et sur le papier le script du duel devrait être le même. Le problème? La préparation de Fury a été devinée et on ne sait pas s’il atteindra 100% comme dans cette suite. De plus, le crash a été retardé de juillet à octobre parce que Tyson a contracté le covid. Wilder est capable de capitaliser sur n’importe quel échec et d’une main endormir n’importe qui (l’Anglais a subi deux chutes lors de la première confrontation). C’est leur principale force et le facteur qui rend le duel attrayant. Il y a deux semaines, Usyk n’était pas le favori et s’est retrouvé avec Joshua. Personne ne doute que le ‘Bronze Bomber’ puisse faire de même. Technique ou coup, nouveau roi ou ancien roi. Le jeu des trônes se poursuit chez les poids lourds avec la ceinture verte et or du Conseil en jeu.

Les données du Fury vs Wilder 3. Miguel Ángel Fernández (Diario AS)