Tyson Fury déchire dans “ p *** y ” Deontay Wilder et avertit qu’il sera “ gravement endommagé ” pour avoir forcé le troisième combat et interrompu la confrontation avec Anthony Joshua

Tyson Fury a critiqué Deontay Wilder avec une variété d’insultes et a prédit qu’il recevrait un mauvais coup lors de leur troisième combat.

Après la victoire de Deontay Wilder à l’arbitrage, le “ Gypsy King ” doit lui faire face à nouveau à la place d’Anthony Joshua, plusieurs rapports indiquant maintenant que la trilogie est prévue pour le 24 juillet.

Mikey Williams / Meilleur classement

Fury a arrêté Wilder l’année dernière et devra apparemment tout recommencer

Fury a réagi sur le podcast Pug and Copp: «Deontay Wilder’s ab ****, p *** y, s *** house, excuse-maker.

«Qui que ce soit dans mon prochain combat, ils sont réduits en morceaux.

«Je me fiche que ce soit King Kong, Godzilla ou un grand requin blanc, ils sont assommés, gravement aussi, gravement endommagés, gravement endommagés…

«Quel que soit mon prochain adversaire, il en paiera le prix pour tout le désordre que j’ai eu au cours de la dernière année.

Esther Lin / SHOWTIME

Fury a envoyé Wilder pour la première fois, mais a été terrassé deux fois

«COVID a énormément foutu les choses, puis j’étais censé combattre beaucoup de gens différents, rien de tout cela ne s’est matérialisé.

«On m’a dit maintenant que je me bats bientôt, donc je suis déjà en forme et prêt à partir.

“Je vais juste traverser tous les Ts et parsemer tous les Is, et je vais faire de la viande hachée de tous ceux qu’ils ont mis devant moi.”

Lors de leur première rencontre, les deux poids lourds ont attiré un résultat que beaucoup ont considéré comme controversé contre le Britannique. Il n’a laissé aucun doute dans le match revanche, arrêtant l’Américain en sept rounds.

Ed Mulholland / Salle de match

Joshua va maintenant chercher ailleurs son prochain adversaire – probablement Oleksandr Usyk obligatoire pour la WBO

Fury a poursuivi: «Vous avez eu une leçon de boxe la première fois, humiliation, il a raté 99% de ses coups de poing.

«Ensuite, vous avez eu une destruction absolue dans le deuxième combat, donc je déteste penser à ce qu’il va avoir la prochaine fois.

«Il dit aux gens que j’ai craqué son crâne la dernière fois, je vais lui ouvrir grand le crâne cette fois.

«Je vais avoir deux paires de poings dans mes gants cette fois, putain.

Ryan Hafey / PBC

Wilder obtiendra un troisième coup à Fury, probablement le 24 juillet

Fury avait précédemment affirmé que Wilder demandait 20 millions de dollars pour se retirer et permettre le combat d’Anthony Joshua, bien que l’entraîneur de l’Américain l’ait nié.

Le ‘Gypsy King’ a conclu: «Le gars est une ventouse. Je ne lui donnerais pas 20 000 $. Je paie en merde et c’est ce que je vais lui donner.

«Je vais passer à travers lui, je ne suis pas intéressé à donner de l’argent à qui que ce soit, ils doivent le gagner comme moi, à la dure.

«En combattant le meilleur des meilleurs.

«Jusque-là, ils reçoivent des cris de merde de ma part, pas d’argent de côté.

«Je ne lui donnerais pas 1 million de dollars pour se retirer, je ne lui donnerais pas 100 000 dollars, parce que je préfère lui donner de gros poings en plein visage.»