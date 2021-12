Tyson Fury défend Max Verstappen avant la confrontation de Formule 1 avec Lewis Hamilton

La star de la boxe Tyson Fury a pris la défense de Max Verstappen, disant aux médias de « lui donner une pause » suite aux critiques après le Grand Prix d’Arabie saoudite.

Le pilote Red Bull est entré en collision avec Lewis Hamilton et a été accusé de « tests de freinage » au 37e tour de la course.

Verstappen (l) est entré en collision avec Hamilton (r) vers la fin de la course et a ensuite fait l’objet de nombreuses critiques pour ses bouffonneries.

Verstappen divise l’opinion dans le monde de la F1

Le Néerlandais a perdu contre Hamilton à Djeddah et, ce faisant, est revenu au niveau de points avec son rival avant la dernière course de la saison à Abu Dhabi.

Avec toutes les critiques qui ont été adressées à Verstappen depuis la course de Djeddah, le champion WBC Fury a lancé une défense du pilote Red Bull.

« Je viens de lire un peu sur la rivalité en F1 entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, comment Max est présenté comme un mauvais garçon dans les médias », a déclaré Fury sur son histoire Instagram.

«Je sais ce que c’est que d’être mal traité par les médias. Ce n’est pas agréable, surtout quand tu es jeune et ambitieux et que tu veux gagner.

Fury sait exactement ce que Verstappen traverse

« Laissez-lui un peu de répit, il fait seulement de son mieux. Bonne chance à tous les deux pour le Grand Prix d’Abu Dhabi.

Avec tout ce qui se passe jusqu’à la course finale à Abu Dhabi, les permutations pour les deux pilotes sont immenses.

Les deux pilotes comptent actuellement 369,5 points et peuvent tous les deux obtenir 26 points – 25 pour avoir remporté la course et un pour le meilleur tour.

Fury a déjà critiqué Hamilton, accusant le champion du monde en titre de ne pas payer ses impôts, ce qui suggère que le boxeur fait partie de l’équipe Verstappen.