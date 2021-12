Tyson Fury devrait faire campagne pour remporter le prix BBC Sports Personality of the Year juste pour pouvoir jeter le trophée à la poubelle, déclare Simon Jordan

Simon Jordan de talkSPORT a dit à Tyson Fury qu’il devrait faire campagne pour remporter le prix BBC Sports Personality of the Year, puis jeter le trophée à la poubelle après l’avoir fait.

Le champion du monde des poids lourds WBC figure sur la liste restreinte de six personnes SPOTY 2021 aux côtés de Tom Daley, Adam Peaty, Sarah Storey, Raheem Sterling et Emma Raducanu.

.

Fury est le champion des poids lourds WBC

👊 « Fury a parfaitement le droit d’essayer une BBC pauvre et au service de l’ordre du jour. » 😏 « Je voudrais gagner et avoir le maximum d’embarras lorsque je ne me présente pas. Je mettrais le prix scabby à la poubelle ! » Simon Jordan dit que @Tyson_Fury devrait vouloir gagner #SPOTY afin qu’il puisse le renvoyer au visage de la BBC. pic.twitter.com/JvuMq8SETv – talkSPORT (@talkSPORT) 14 décembre 2021

Cependant, il avait auparavant menacé d’intenter une action en justice contre la BBC si elle le nommait.

En 2015, Fury a été nommé pour la première fois pour SPOTY après avoir battu Wladimir Klitschko.

C’était la première fois que le boxeur au franc-parler était sous les feux des projecteurs et un certain nombre de ses commentaires controversés passés ont refait surface, revenant le hanter.

Une pétition a été signée par plus de 50 000 personnes exigeant qu’il soit retiré de la liste. Fury a répondu en qualifiant les signataires de « 50 000 w**kers ».

Il est finalement resté sur la liste restreinte, a terminé quatrième et a présenté des excuses publiques pour ses commentaires passés lors de la cérémonie.

Ce n’est que lors de son triomphe en 2020 sur Deontay Wilder que Fury a été à nouveau nominé.

La deuxième fois, Fury a insisté sur le fait qu’il ne voulait rien avoir à faire avec le prix et a demandé à être retiré lui-même de la liste des nominés.

La BBC a refusé de le faire, mais il y a eu peu de votes pour le « Gypsy King » qui a répondu en demandant à ses partisans de ne pas voter. En conséquence, il a terminé sixième.

parlerSPORT

Simon Jordan a appelé Fury à remporter et à retirer le prix

Maintenant, avec une autre victoire épique sur Wilder dans les livres, Fury a vu sa nomination en 2021 arriver en avance.

Il a déclaré au Telegraph plus tôt ce mois-ci : « Cela ne signifie rien pour moi, et je n’en ai pas besoin ou je n’en veux pas.

« En fait, ils entendront mes avocats s’ils me mettent sur la liste.

« Donnez-le à quelqu’un qui en a besoin. Je ne. Nous savons de toute façon qui est la personnalité sportive de l’année – c’est moi.

« Qui fait ce que je fais ? Traverse une guerre à Las Vegas, divertit les fans, puis chante pour le public ? »

Riddick Bowe a décroché son titre WBC des poids lourds

Cependant, s’exprimant sur White et Jordan sur talkSPORT, Simon Jordan a proposé à Fury d’adopter une autre approche.

« Je donne raison à Tyson Fury », a déclaré Jordan.

«Je veux dire, il a parfaitement le droit d’essayer un diffuseur pauvre, vide de sens, au service de l’ordre du jour et biaisé par les médias comme la BBC, et ne veut pas en faire partie.

«Je ferais campagne pour le gagner, pour m’assurer d’être le plus embarrassant possible pour la BBC lorsque je ne me présenterais pas.

« [I would have] l’a pris comme Riddick Bowe l’a fait avec la ceinture WBC et a laissé tomber le petit prix scabby à la poubelle.

