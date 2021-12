Tyson Fury a expliqué ce qui a fait du légendaire poids lourd Mike Tyson un boxeur si spécial.

L’ancien champion incontesté était sans doute le puncheur le plus vicieux de son temps, bien que certaines personnes prétendent encore que l’ancien champion des poids lourds était surestimé.

Instagram : Mike Tyson

Tyson est en très bons termes avec son homonyme Fury

Cependant, Fury – qui a reçu son prénom à cause du poids lourd légendaire – a récemment donné son avis sur ce qui a fait de lui l’un des plus grands combattants de tous les temps.

« Beaucoup de gens sous-estiment également la vitesse de Mike Tyson », a récemment expliqué Fury à Ring Magazine en parlant des précédents champions des poids lourds.

« Oui, c’était la vitesse qui arrivait. Ce n’était pas comme le seul coup de poing, ‘Ahh, quel seul coup de poing lent.’

Tyson était un animal à son apogée

« C’était rapide et ça montait de gauche à droite, de haut en bas, d’un côté à l’autre. Cela venait de tous les angles et il était très féroce et rapide et il pouvait assommer un homme avec l’une ou l’autre main, comme nous l’avons vu.

« Et le facteur de peur aussi, beaucoup de gens entrent [to the boxing ring] ont déjà été battus par Mike Tyson.

Plus tôt cette année, Fury a appelé le joueur de 55 ans pour un match d’exhibition «Tyson contre Tyson».

Le « Gypsy King » était le plus récemment sur le ring en octobre lorsqu’il a éliminé Deontay Wilder lors de leur combat de trilogie – sa première défense du titre depuis la fin de la course américaine en février 2020.

Instagram : Tyson Fury

Pouvez-vous imaginer ces deux-là ensemble sur le ring ?

Et Fury avait hâte de remonter sur le ring ce mois-ci – mais il semble maintenant peu probable qu’il affronte Tyson, dont le dernier combat était un combat d’exhibition contre Roy Jones Jr l’année dernière.

« J’adore regarder Mike se battre, son retour a été incroyable et j’adorerais combattre Mike dans une exposition », a-t-il déclaré à IFL TV en septembre.

« Si le combat de décembre avec Dillian Whyte ne se produit pas, j’adorerais combattre Mike dans une exposition.

« Tyson contre Tyson, passé contre présent, il y a tellement de plaisir à avoir dans ce jeu. »

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.