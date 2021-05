Tyson Fury dit à Eddie Hearn en face comment il mettra KO Anthony Joshua alors qu’il arrive au Texas pour soutenir Billy Joe Saunders contre Canelo

Tyson Fury s’est assis avec Eddie Hearn mercredi soir et lui a dit exactement comment il prévoyait d’assommer Anthony Joshua.

Le promoteur d’AJ est sur le point d’annoncer le combat incontesté pour le titre des poids lourds pour cet été, avec des contrats signés et un accord de site en cours de finalisation.

Michelle Farsi / Salle de match

Fury est en ville pour soutenir Saunders contre Canelo

Hearn est actuellement à Dallas pour promouvoir Canelo Alvarez contre Billy Joe Saunders et a maintenant été rejoint par Fury, qui soutient son ami dans le combat.

Malgré l’échange de propos trash ces dernières semaines, le “ Gypsy King ” a chaleureusement salué le promoteur de son rival et s’est même assis avec lui pour un épisode de son podcast No Passion No Point.

Hearn a commencé par dire à Fury: «Je sais qu’il y a eu beaucoup de va-et-vient, mais nous sommes tous sur la même longueur d’onde, nous travaillons tous aussi dur que possible et aussi vite que possible pour y parvenir.

«Je ne parle jamais en son nom, mais nous parlons du côté d’AJ pour dire: ‘C’est le combat, nous ne voulons rien d’autre.’

«Et j’ai l’impression que vous êtes dans le même état d’esprit.»

Mark Robinson / Salle de match

Hearn fait la promotion de Joshua, qui détient les titres mondiaux WBA, IBF et WBO

Fury a répondu: «Ouais, j’ai hâte d’avoir le gros dosser sur le ring et de lui donner une bonne cachette.

«Prouvez au monde à quel point il est faux et qu’il n’y a qu’un seul champion poids lourd dominant – le ‘Gypsy King’.

«Invaincu, indestructible, imbattable – ne perdra jamais un combat dans l’histoire de ce sport, jamais. Je prendrai ma retraite avec la couronne.

Hearn a demandé: “Vous pensez que c’est un combat facile pour vous?”

Ryan Hafey / PBC

Fury est le champion poids lourd WBC

Ce à quoi Fury a répondu: «À 100%, je ne peux pas être battu par un combattant.

«Un combattant normal ne peut pas battre le ‘Gypsy King’. La seule personne qui peut battre le ‘Gypsy King’, c’est moi. »

Hearn intervint: “Ou AJ, peut-être.”

Fury a répliqué: «AJ ne pouvait pas lacer mes bottes, certainement pas.

«Je sais que vous êtes son promoteur et vous devez dire ceci.

Hearn a dit: “Non, je crois qu’il gagnera le combat.”

Fury a rejoint Hearn sur son podcast

Fury a ensuite poursuivi: «Votre garçon, vous l’avez construit à partir de zéro, vous avez fait un travail absolument fantastique en passant, félicitations à vous et à votre équipe.

«Vous avez pris un boxeur amateur et en avez fait un boxeur superstar et l’article fini.

«C’est juste dommage qu’il doive être à la même époque que le ‘Gypsy King’.

«Quand je dis que je vais le briser en morceaux et que ce ne sera pas un combat difficile, comme j’ai dit que j’allais assommer Wilder et je l’ai fait, je vais le répéter ici – je vais couper Anthony Joshua comme un couteau chaud à travers le fromage.

«C’est comme ça que ça va être facile. Quand il sera craqué avec tous les muscles de la mâchoire, il ira.

«Je vais même vous dire quel coup ça va être, je vais même donner mon plan de match.

«Ce sera un crochet gauche à chèque directement au temple. Ses jambes iront et il tombera sur son visage.

«Il peut se relever et ensuite je l’assommerai avec le droit en pronation, bonne nuit.

Hearn a répondu: “Je pense qu’il vous arrête en neuf tours.”

Fury a conclu: “Il n’a pas les minéraux.”