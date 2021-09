Tyson Fury dit à Gary Neville qu’Anthony Joshua est “ faux ” et qualifie Eddie Hearn de “ sudiste ” dans une interview explosive

Tyson Fury a riposté à la récente interview d’Anthony Joshua avec Gary Neville en s’adressant lui-même à la légende de Manchester United.

Le champion des poids lourds WBC a rejoint l’émission de Neville The Overlap, quelques semaines seulement après qu’AJ l’ait fait et n’a pas retenu sa réponse.

Le chevauchement

Fury a répondu aux commentaires de Joshua

«Je vais fumer ce gars. Je le ferai. C’est ennuyeux », a déclaré AJ à Neville le mois dernier et, lorsque ce clip a été rejoué à son rival, la réponse a été instantanée.

Fury a déclaré: «AJ ne pouvait pas fumer une cigarette, peu importe de fumer le« Gypsy King ». Il n’a pas les minéraux pour combattre un homme comme moi.

“J’ai dit directement à Eddie Hearn, j’ai dit:” La différence entre moi et lui, c’est qu’il est un homme d’affaires et que je suis spartiate. “

«Je vais absolument anéantir ce bodybuilder. Et c’est pourquoi Eddie Hearn m’entoure depuis dix ans.

Le chevauchement

AJ a dit qu’il “fumerait” Fury quand ils se rencontreraient

Joshua était également hésitant lorsqu’on lui a demandé s’il avait du «respect» pour Fury, insistant sur le fait qu’il ne voyait pas ses rivaux de cette manière.

Mais le ‘Gypsy King’ a répondu : “Je respecte tout boxeur qui monte sur le ring.

«Je le respecte non seulement à cause du côté boxe des choses – je le respecte parce qu’il vient d’un quartier très difficile, il était un trafiquant de drogue et tout ce genre de choses au début de sa vie, et il a tout changé.

“Il a changé toutes ses stars pour devenir un champion, gagner des tonnes d’argent, devenir un ambassadeur du jeu, a changé la vie de toute sa famille.”

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury est le champion du monde des poids lourds WBC

Cependant, Fury a poursuivi: “J’ai fait tout ce qu’il n’a pas fait, mais il adorerait le faire.

« Il a été filtré, médiatiquement formé, il a toute cette grosse équipe autour de lui, un entourage de 20 hommes, il faut qu’il débarque en masse quelque part.

« Et il n’a toujours été élu que septième sportif le plus populaire du pays, derrière Andy Murray.

«Moi – grand vieux gros, chauve, poilu, moche, de Morecambe, reçoit tout l’amour des gens.

. – .

Joshua est le champion du monde des poids lourds WBA, IBF et WBO

«Je viens ici seul, sans personne de sécurité autour de moi, je n’ai pas besoin d’être tenu à l’écart de mes fans qui ont fait de moi la star que je suis.

« Je n’ai pas besoin de changer. Pour lui, il a dû changer d’image, donc j’appellerais presque ça un faux, un personnage.

«Il joue ceci,« Si humble, je suis une personne si gentille », et tout ça, mais je crois vraiment que c’est un mirage, un travail de miroir, bravo à son équipe.

“Quand il se laisse aller et qu’il possède quelque chose, parfois il sort de sa coquille et montre le vrai lui, et il s’en ennuie beaucoup.”

Mark Robinson/Matchroom

Hearn fait la promotion d’AJ

Lorsqu’on lui a demandé si le promoteur de Joshua, Hearn, avait déjà essayé de le faire signer, Fury a conclu : « Il a eu l’opportunité de le faire.

«Je crois qu’il a dit dans l’une de ses interviews que c’était le plus grand regret de sa vie de ne pas avoir signé le ‘Gypsy King’.

«Eddie Hearn, c’est un vrai sudiste. J’aime terroriser Eddie parce qu’il adore parler des gens avec qui il n’a rien à voir.

« Tout ce qu’Eddie Hearn a fait, c’est dire des bêtises à mon sujet parce qu’il sait que cela lui vaut des succès et des chiffres d’audience dans les interviews.

« Parce qu’en fin de compte, qu’a-t-il jamais accompli dans sa vie ? Il n’a jamais été boxeur.

«Il se promène comme s’il était un champion du monde des poids lourds, mais ce n’est pas le cas, c’est juste un homme d’affaires.

“Il y en a plein là-bas, mais il n’y a qu’un seul vrai champion du monde des poids lourds et c’est moi.”

