Tyson Fury dit à Mike Tyson qu’il veut “ rôtir ” le champion des poids lourds de l’UFC Francis Ngannou après le combat d’Anthony Joshua

Tyson Fury a critiqué Francis Ngannou après que le champion des poids lourds de l’UFC soit apparu sur le podcast de Mike Tyson pour discuter de son éventuel passage à la boxe.

Ngannou est actuellement l’un des plus grands noms des sports de combat après sa victoire destructrice contre Stipe Miocic à l’UFC 260 le mois dernier.

Tyson Fury et Ngannou ont plaisanté sur le fait de se battre dans le passé

“ The Predator ” a arrêté l’un des meilleurs poids lourds du MMA avec un crochet gauche lisse la nuit, avant de se concentrer sur son premier amour – la boxe.

Dans une interview accordée à ESPN après la victoire à Las Vegas, le Camerounais a déclaré: «C’est dans le futur, c’est quelque part, définitivement. Je vais boxer; Je dois boxer dans ma carrière.

«Mon rêve principal a toujours été l’art noble et même si je me suis dévié vers le MMA, que j’adore, je dois encore accomplir quelque chose en boxe.

Ngannou a réitéré son rêve en parlant au héros Mike Tyson, ce qui a clairement attiré l’attention du champion WBC Fury, qui a répondu en nature sur les réseaux sociaux mardi soir.

Il a dit: «Mike Tyson, après avoir écrasé Anthony Joshua, je rôtirai ce gars aussi. Francis Ngannou, travail facile.

“ The Gypsy King ” a enduré sa juste part de batailles avec des poids lourds aux mains lourdes déjà dans sa carrière, dominant Wladimir Klitschko en 2015, puis arrêtant Deontay Wilder en février 2020.

Il semble qu’il ne soit qu’à un combat de se qualifier de plus grand poids lourd de cette époque, avec la victoire contre Joshua dans leur combat pour le titre incontesté des poids lourds proposé cette année, signalant sa domination totale et absolue.

Il a déclaré à Behind the Gloves: «Quand je gagne ce combat, je suis le meilleur de cette époque, sauf aucun. J’ai battu tout le monde dedans; Klitschko, Wilder, Joshua. Trois grands champions de mon époque et je les ai tous battus.

Stipe Miocic a été transporté dans un hôpital de Las Vegas pour des mesures de précaution après sa défaite à élimination directe contre Ngannou à l’UFC 260

«Mais il doit encore battre Wilder, pour pouvoir dire qu’il est le meilleur. Mais il ne va pas me battre, et je ne pense pas qu’il battra Wilder non plus.

«Je n’aime pas Wilder, je n’aime pas ce qu’il a dit ou ce qu’il a fait. Mais en tant que fan de boxe et en tant qu’homme, je ne pense tout simplement pas qu’il puisse battre Deontay Wilder – je ne pense pas qu’aucun d’entre eux le puisse.

«Comme je l’ai dit, je n’ai aucun amour pour Wilder et je pense qu’il est un morceau de merde, je pense qu’il est un gros bavard. Mais je ne pense pas que les autres poids lourds puissent battre Deontay Wilder.

«Il n’y a qu’un seul homme qui pourrait le battre et c’est moi. Je pense qu’il anéantit les autres.