Tyson Fury dit que « Anthony Joshua fois 10 » n’est toujours pas aussi dangereux que Deontay Wilder et le « petit » Oleksandr Usyk peuvent assommer AJ tout comme Andy Ruiz Jr.

Tyson Fury va enfin défendre un titre mondial lorsqu’il affrontera Deontay Wilder le 9 octobre.

Le combat de trilogie devait initialement avoir lieu le 24 juillet, mais Fury a été frappé par COVID et a dû se retirer du combat.

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury affrontera Wilder pour la troisième fois

Le match revanche de Wilder n’était pas censé se produire. Fury a démantelé son ennemi pour remporter le titre WBC des poids lourds en février 2020.

Puis, plus tôt cette année, Fury a annoncé que l’accord pour combattre Anthony Joshua dans un combat pour le titre des poids lourds incontesté avait été conclu.

Un jour plus tard, Wilder a réussi à forcer légalement son match revanche avec Fury, laissant Joshua et Eddie Hearn blâmer le Gypsy King pour l’effondrement du combat.

Cependant, parlant à IFL TV, Fury n’est pas intéressé par ce que pensent Hearn et Joshua et pense que Wilder est un adversaire beaucoup plus dangereux qu’AJ.

Fury dit que Wilder serait plus dangereux que Joshua x10

« Ce ne sont que des opinions de moutons, n’est-ce pas ? Je ne suis pas très intéressé par ce qu’ils ont à dire », a déclaré Fury.

«J’ai un homme beaucoup plus dangereux à Deontay Wilder que Joshua ne saura jamais l’être. Joshua fois 10 ne serait jamais aussi dangereux que Deontay, donc ce n’est que du ouï-dire, tout est b*******.

Joshua combat maintenant Oleksandr Usyk le 25 septembre. L’Ukrainien est un ancien champion incontesté des cruiserweight, médaillé d’or olympique et invaincu dans sa carrière professionnelle.

Fury pense que Joshua doit s’inquiéter de ce combat plus que lui.

Anthony Joshua a une tâche difficile devant lui à Oleksandr Usyk

“J’ai un combat beaucoup plus dangereux à venir et il doit se concentrer sur son combat avec Usyk, c’est aussi un combat dangereux”, a-t-il ajouté.

«Il sait qu’il peut être battu, assommé par un gars plus petit. Les gens disent qu’il n’a aucune chance parce qu’il est petit ou autre, mais Andy Ruiz n’était pas le plus grand gars du monde et il l’a assommé.

“Ils doivent se concentrer sur leur propre carrière et m’oublier une minute.”

Si Joshua et Fury réussissent leurs combats, qui ne sont séparés que de deux semaines, il y aura un nouvel espoir que le combat pour le titre des poids lourds incontesté se terminera en 2022.

Les fans espèrent que ce combat sera ressuscité en 2022

