Tyson Fury dit que Deontay Wilder éliminerait “l’homme d’affaires” Anthony Joshua au premier tour s’ils se battaient alors qu’il balayait son rival britannique et Eddie Hearn

Tyson Fury se sent confiant avant sa troisième confrontation avec Deontay Wilder le 24 juillet.

Le Gypsy King n’a pas encore perdu contre l’Américain après deux rencontres avec un tirage au sort partagé et un arrêt écrasant au septième tour en sa faveur jusqu’à présent.

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury a arrêté Wilder l’année dernière et devra tout recommencer

Le combat pour le titre des poids lourds incontesté avec Anthony Joshua a été signé et prêt à être lancé avant que Wilder ne porte son cas devant le tribunal d’arbitrage et n’oblige Fury à le rattraper.

Maintenant, le monde de la boxe espère que Fury et Joshua gagneront tous les deux leurs prochaines sorties – avec AJ combattant probablement Oleksandr Usyk en septembre – afin que le combat puisse être refait.

Mais Fury ne pense pas beaucoup à Joshua.

En fait, il pense que Wilder est un combattant bien supérieur qui éliminerait AJ au premier tour.

Fury dit que Wilder éliminerait AJ et rapidement

“Je m’occuperai de ces gars plus tard – la chose la plus importante pour moi est Wilder, le poids lourd le plus dangereux au monde qui éliminerait Joshua au premier tour”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

«Je dois dépasser Wilder, puis ces gars obtiendront leurs cinq minutes de gloire. Je vais leur donner la plus grosse raclée qu’ils aient eu dans leur vie.

“Comme je l’ai dit à Eddie Hearn, la différence entre moi et eux, c’est qu’ils sont des hommes d’affaires et que je suis un Spartiate.”

Fury dit qu’il ne se soucie pas de l’argent, des ceintures ou même de devenir le champion incontesté. Tout ce qui l’intéresse, c’est de se battre.

Ryan Hafey/PBC

Fury est confiant après avoir éliminé Wilder lors de son match revanche

« Ce discours d’incontesté ne signifie rien pour moi. Je ne suis pas Eddie Hearn ou Anthony Joshua. Je me bats parce que c’est ce que je fais – c’est ce pour quoi je suis né », a-t-il déclaré.

«Je n’ai rien de personnel contre Wilder.

« Je me fiche des ceintures ou de ces choses dont on se souvient. Je me soucie d’écraser les gens.

« Si Wilder est devant moi, je lui donnerai une bonne cachette. La motivation? C’est pour cela que je suis né.

« Je ne suis pas intéressé par l’argent, les ceintures ou tout ce qui va avec. Je m’intéresse au sang et au combat.

Si Fury peut battre Wilder à Las Vegas, il aura un chemin clair vers le combat qu’il veut, mais l’énorme confrontation nationale avec Joshua – avec ou sans toutes les ceintures – est toujours l’un des plus gros combats de boxe.