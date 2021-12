Tyson Fury affirme que la science moderne signifie « f *** tout en boxe » et pense que le KO d’Anthony Joshua par Andy Ruiz Jr le prouve.

« The Gypsy King » est le champion du monde en titre des poids lourds WBC et Ring Magazine, bien qu’il s’appelle « gros et chauve ».

.

Ruiz Jr a assommé le Britannique en juin 2019 mais a perdu son match revanche

Debout à 6 pieds 9 pouces et pesant 277 livres (126 kg) pour son combat de trilogie avec Deontay Wilder, Fury a réalisé peut-être sa performance la plus exaltante à ce jour en octobre lorsqu’il a assommé son adversaire américain à froid.

Le joueur de 33 ans a perfectionné ses compétences depuis sa jeunesse et utilise sans aucun doute son cadre gargantuesque à son avantage, mais il ne voit pas l’intérêt de devenir obsédé par la mise en œuvre de données dans son régime d’entraînement.

« Dans la boxe, l’informatique, la technologie… Personnellement, je ne pense pas que ça marche », a-t-il déclaré en direct sur Instagram.

« Parce que prends-moi par exemple. Je suis gros, je suis chauve – les gens disent que je ne suis pas en forme.

Ryan Hafey/PBC

Fury a éliminé Wilder pour conserver le titre WBC des poids lourds

«Je ne fais rien de tout cela **** avec des ordinateurs, des chiffres sur un écran et tout ça.

«Mais pourtant, je gagne toujours. Donc ça veut évidemment dire… ça veut dire tout foutre. »

Avant son premier combat avec Wilder en 2018, Fury a admis qu’il avait bu deux pintes de bière blonde et a déclaré: » Cela ne m’a pas fait de mal, n’est-ce pas? «

Et le natif de Morecambe a indiqué que la défaite de Joshua contre Ruiz Jr était un excellent exemple de réflexion excessive sur le jeu de combat.

Ed Mulholland/Salle de match

Ruiz Jr a frappé AJ quatre fois et l’a arrêté au Madison Square Garden

« Il y a beaucoup de combattants qui suggèrent cela », a-t-il ajouté.

« Comme, quand vous regardez Anthony Joshua, qui suit toutes les règles, les règles scientifiques, les nombres sur un écran et ainsi de suite.

«Et vous regardez Andy Ruiz qui n’a rien fait d’autre que manger des Snickers pendant les deux semaines complètes qu’il avait… et est allé là-bas et l’a assommé.

«Et puis il ne s’est probablement même pas entraîné pour le match revanche et lui a pris la distance, donc, il y a beaucoup de choses à dire que tous les chiffres et les choses, la science ne fonctionne pas vraiment en boxe.

« Je ne pense pas que ce soit le cas, de toute façon. »