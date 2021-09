Tyson Fury donne une panne inquiétante en profondeur pour Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk et réagit à AJ prédisant que Deontay Wilder l’éliminera dans un combat de trilogie

in

Tyson Fury a donné une ventilation très préoccupante pour Anthony Joshua avant son combat avec Oleksandr Usyk.

Le champion des poids lourds WBA, IBF et WBO devrait défendre ses ceintures contre l’ancien roi incontesté des cruiserweight samedi soir au Tottenham Hotspur Stadium, et le tenant du titre WBC sera un observateur attentif.

Mark Robinson/Matchroom

Joshua et Usyk devraient s’affronter ce week-end

Joshua a récemment prédit que Deontay Wilder éliminerait Fury lors de leur prochaine rencontre le 9 octobre, en direct sur talkSPORT.

Fury a réagi à BoxingScene: «Je n’en fais vraiment pas grand-chose.

«Ces gars sont mes rivaux, donc je m’attends à ce qu’ils veuillent me battre, bien sûr. Je suis une armée d’un seul homme. Ils veulent tous me battre.

« Je suis le seul champion invaincu qui reste. Alors c’est comme, ‘Oh, liguez-vous contre moi, et essayons de le faire perdre aussi.’

«Je pense qu’il a plus dans son assiette, cependant, que de penser à ce que je vais faire dans mon combat.

“Il doit gagner son propre combat et nous verrons ce qui se passera avec son combat samedi, car je ne suis pas convaincu qu’il va gagner non plus.”

Mikey Williams/Meilleur rang

Wilder et Fury se rencontreront pour la troisième fois, en direct sur talkSPORT le 9 octobre

Donnant sa ventilation du combat, Fury a poursuivi: «Je m’attends à ce qu’AJ essaie de boxer un peu plus à cause de cette nouvelle façon dont il boxe maintenant et utilise son jab.

«Il sait qu’il n’a pas l’endurance nécessaire pour se battre contre quelqu’un sous une pression soutenue, et continuez comme ça, car il gaze après environ trois rounds, puis il doit retirer trois ou quatre rounds.

«Donc, il ne pourrait pas faire ça contre Usyk parce qu’Usyk sera sur lui tout le temps, le faisant se battre.

«Je m’attends donc à ce que ce soit gênant, peut-être un peu un match d’échecs pendant quelques tours. Et je m’attends à ce qu’AJ soit à court d’idées, vraiment.

« S’il n’atterrit pas sur lui tôt et ne le fait pas sortir de là avec de gros coups de poing, alors je vois que ce sera une nuit difficile pour AJ et peut-être même une perte d’arrêt …

Ryan Hafey/PBC

Les pourparlers Fury vs AJ se sont effondrés plus tôt cette année

«Je pense que c’est un vrai combat de pick ’em.

«Je peux faire beaucoup de raisons pour lesquelles AJ perdrait ce combat et Usyk gagnerait.

« L’un est qu’il est un grand gaucher et qu’il est maladroit et un boxeur habile.

«Je pense qu’il frappe plus fort que les gens ne le croient.

“Mais ce n’est pas la force avec laquelle vous frappez – vous devez juste continuer à atteindre cette cible et, tôt ou tard, le grand bodybuilder s’effondrera, comme un vieux coussin bon marché, tombant en morceaux, tous les morceaux tombent ce.

«Et il est aussi à court d’idées assez rapidement, Joshua. C’est un poney à un tour.

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ ANTHONY JOSHUA À 25/1 POUR BATTRE OLEKSANDR USYK OU 60-1 POUR GAGNER DANS LES TOURS 1-6