Tyson Fury donne une réponse amusante aux affirmations selon lesquelles il «évite» Anthony Joshua, mais révèle qu’il pourrait avoir un autre combat après Deontay Wilder qui ne sera pas AJ

in

Tyson Fury a ri des affirmations selon lesquelles il «évitait» Anthony Joshua après l’échec de leur combat incontesté proposé.

Le «Gypsy King» affrontera Deontay Wilder pour la troisième fois le 24 juillet, en direct sur talkSPORT, alors que l’Américain remportait une victoire arbitrale qui l’obligeait à participer à la trilogie.

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury est le champion du monde des poids lourds WBC

Cela a fait échouer l’affrontement avec AJ et a conduit certains à suggérer que Fury n’a pas envie de lui faire face.

Lorsqu’on lui a demandé comment il réagissait à ces affirmations, Fury a déclaré à Gareth A Davies de talkSPORT: «Je tremble absolument dans mes bottes, pour le grand bodybuilder.

“Je me fous parce que ces muscles sont terrifiants.”

Fury est ensuite devenu plus sérieux et a ajouté: «Écoutez, au final, je n’ai jamais évité personne dans ma carrière.

« Wilder est le combattant le plus dangereux de cette planète. Je donne à ce combattant – le puncheur le plus dangereux de l’histoire de notre sport – trois chances de suite de me battre.

Mikey Williams/Meilleur rang

Wilder et Fury se rencontreront pour la troisième fois, en direct sur talkSPORT le 24 juillet

«Cela prend beaucoup de balles pour faire ça.

« Trois occasions de jouer avec le feu, de jouer avec une bombe atomique. C’est pour le moins une entreprise très risquée.

« Vous avez un homme qui est rapide comme l’éclair, qui peut vous assommer d’un seul coup de poing.

« Et vous avez un gars qui n’a pas un bon moteur, qui s’éteint après trois ou quatre coups de poing. Il a l’air bien, mais l’apparence peut être trompeuse.

« S’il s’agissait de look, je ne serais pas champion du monde des poids lourds, n’est-ce pas ? Certainement pas, je serais un balayeur de route.

Mark Robinson/Matchroom

AJ défendra ses ceintures WBA, IBF et WBO contre son challenger obligatoire Usyk ensuite

Après l’effondrement d’AJ contre Fury, l’équipe de Tyson a rapidement organisé le combat de Wilder et l’a confirmé pour le 24 juillet.

Pendant ce temps, l’équipe de Joshua a passé le mois dernier à négocier avec Oleksandr Usyk et le combat est maintenant prévu pour le 25 septembre.

En conséquence, Fury a maintenant déclaré qu’il pourrait avoir un autre combat contre un autre adversaire pour combler le temps qu’il affrontait AJ.

Il a poursuivi: «Une chose que je dirai, c’est que si je traverse maintenant ce combat sans blessure et remporte la victoire, je chercherai à me battre à nouveau cette année, c’est sûr.

Ryan Hafey/PBC

Fury a dit qu’il prévoyait de rester actif

« 100 %, peu importe qui c’est.

« Si j’arrive à travers Wilder, nous verrons qui est disponible après cela et qui est là-bas.

« Je pourrais prendre une défense volontaire.

«Regardez les gens que j’ai dû combattre lors de mes deux derniers combats.

« J’étais le mandataire de Wilder. Nous verrons donc si je peux avoir une bagarre entre les deux. »

. – .

Fury a abattu Wilder à deux reprises et l’a arrêté au septième tour de leur match revanche en février 2020

Pour le moment, cependant, tout le focus reste sur Fury vs Wilder 3, qui sera en direct sur talkSPORT le 24 juillet.

Fury a conclu: “Très heureux d’être sur talkSPORT, très très heureux.

« C’est une très bonne radio sportive, je l’écoute souvent lors de mes longs voyages à travers le pays.

“Les auditeurs attendent avec impatience de grands combats.”