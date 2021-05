Tyson Fury envoie un message à Deontay Wilder après avoir signé un contrat pour un combat de trilogie ⋆ .

Fury a signé l’accord (Photo: Top Rank Boxing)

Tyson Fury dit qu’il éliminera Deontay Wilder en un tour après avoir mis le stylo sur papier sur un contrat pour combattre l’Américain le 24 juillet.

Le champion du monde des poids lourds WBC, Fury, était prêt à affronter Anthony Joshua dans un combat d’unification en Arabie saoudite le 14 août après que le Gypsy King a annoncé sur les réseaux sociaux qu’un accord avait été conclu.

Cependant, une audience d’arbitrage plus tôt cette semaine a statué que Wilder était contractuellement contraint à un affrontement trilogique avec Fury, mettant en attente une rencontre entièrement britannique.

Fury a remporté par TKO lors de leur dernière réunion en février 2020 (Photo: .)

Dans une vidéo publiée par Top Rank Boxing aux premières heures de dimanche matin, Fury a signé son accord pour combattre Wilder et a envoyé un avertissement sévère au bombardier de bronze.

“ Wilder est une chatte et un fabricant d’excuses et un shithouse ”, a déclaré Fury.

«Allons-nous le faire et le sortir de sa misère? Le mettre sérieusement en pièces?

“ Craquez son autre côté de son crâne, donnez-lui une autre blessure à l’épaule, une autre blessure au biceps, une blessure à la jambe, une blessure à la folie, le tout.

«Wilder, contrat signé, tu te fais écraser. Vous êtes assommé.

«Fin d’un tour, vous partez.

«J’ai ton âme, ton mojo, ton tout, je te possède.

La dernière fois que la paire s’est rencontrée – à Las Vegas en février 2020 – Fury a remporté le titre WBC après un TKO au septième tour, qui faisait suite à un match nul controversé lors du premier combat en décembre 2018.

Joshua, quant à lui, le champion des poids lourds WBA, IBF et WBO, a été averti par la WBO de combattre le challenger obligatoire Oleksandr Usyk sous peine d’être déchu de son titre..



